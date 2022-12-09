Олич: «У Хорватии есть шансы против Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией.

«У нас есть шансы против Бразилии. Наш уровень позволяет обыгрывать такие большие команды. Мы доказали это в Лиге наций в матчах с Францией, действующими чемпионами мира. Дома мы сыграли с ними 1:1, а на выезде обыграли 1:0. Поэтому мы не боимся Бразилии. Важно, чтобы мы не позволили им многое в первые полчаса игры.

Модрич? Лука продемонстрирует первоклассную игру. Он наш лидер, он берeт на себя всю ответственность. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень силeн, быстр и волшебно обращается с мячом», — цитирует Олича Bild.

Матч Хорватия – Бразилия состоится сегодня, 9 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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