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    Олич: «У Хорватии есть шансы против Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру»

    Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией.

    «У нас есть шансы против Бразилии. Наш уровень позволяет обыгрывать такие большие команды. Мы доказали это в Лиге наций в матчах с Францией, действующими чемпионами мира. Дома мы сыграли с ними 1:1, а на выезде обыграли 1:0. Поэтому мы не боимся Бразилии. Важно, чтобы мы не позволили им многое в первые полчаса игры.

    Модрич? Лука продемонстрирует первоклассную игру. Он наш лидер, он берeт на себя всю ответственность. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень силeн, быстр и волшебно обращается с мячом», — цитирует Олича Bild.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11280

      alex1951 14 минут назад

      Для хорватов сегодня - Момент Истины. Трахнете...молодцы. выложитесь по полной!
      Поскольку Россия ,,отдыхает,, то я лично за всевозможные сенсации...
      Последние славяне в Чемпе...
      Заруба будет та еще, могет и пенальти увидим...

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