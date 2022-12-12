Семин рассказал, удивил ли его вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022

Юрий Семин не считает сенсацией поражение Бразилии от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.
«Хорваты – рабочая команда, много опытных игроков, выступающих за лучшие европейские клубы.
Ничего неожиданного здесь нет, отдельные игроки Бразилии в этом матче сыграли не лучшим образом», – сказал Семин.
- В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.
- Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.
- В серии пенальти хорваты победили – 4:2.
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Источник: ТАСС