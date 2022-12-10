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    Колыванов назвал ошибку Бразилии в матче с Хорватией

    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов проанализировал поражение Бразилии от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Европейцы победили в серии пенальти.

    «Бразильцы играли в матче с Хорватией вообще не в свой футбол. Повели в концовке, но перестроились не в лучшую сторону. Нужно было еще атаковать, игроки-то у них высокого уровня, но обороняться они не умеют. Думали, дотянут, а тут раз – и хорваты забили. Это, конечно, был не тот футбол от бразильцев, который мы видели в матче, например, с Южной Кореей. Тут они какие-то уставшие были, что ли.

    Хотелось увидеть другого от команды, которая имеет в своем составе таких мощных игроков, с хорошей техникой. Некоторые команды дотянули бы до победы в этом матче, которые умеют играть от обороны. А бразильцы так не умеют, вот и поплатились. Им нужно было продолжать играть в атаку и забивать еще», – сказал Колыванов.

    • Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.
    • Команду после вылета с ЧМ-2022 покинул главный тренер Тите.
    • Хорватия в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.

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    Источник: «РБ Спорт»

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