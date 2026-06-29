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  • Экс-арбитр РПЛ: «У судей на ЧМ нет такого мастерства, как у Танашева, Чистякова или Кукуяна»

Экс-арбитр РПЛ: «У судей на ЧМ нет такого мастерства, как у Танашева, Чистякова или Кукуяна»

29 июня, 11:25
25

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитров на чемпионате мира-2026.

– В чем самая главная проблема судей на чемпионате мира?

– На этом чемпионате мира странное что я заметил – судьи полагаются на ВАР. Они не берут на себя ответственность в принятии решений. Находясь в хорошей открытой позиции, когда никто ничего не закрывает, он смотрит эпизод, продолжает игру и забивается гол – это открытый эпизод, здесь не надо ждать, он всем понятен, это не положение вне игры [когда все ждут и ВАР проверяет], здесь немного другое.

Вот возьмите Танашева, который отработал финал Кубка России – на чемпионате мира такого мастерства нет. Или Чистякова, Кукуяна – именно по персональным качествам, по нерву игру. Здесь такого нет: абсолютные статисты, перемещения по полю в данную точку, что-то посмотреть. что-то пропустить, а ВАР разберется дальше.

Переучили всех, а ведь судья на поле является авторитетом. В правилах игры написано, что все решения на поле принимает и отвечает за это судья.

Какой ВАР? Нам не нужны роботы, которые стоят на поле и просто фиксируют фолы. Фолы все могут фиксировать, а ты разберись в сложном эпизоде, прояви персональные качества. Покажи, что ты можешь управлять игрой, назначать одиннадцатиметровые удары, принимать решения в сложных ситуациях, пускай даже они будут впоследствии признаны ошибочными.

– Что скажете о системе ВАР на ЧМ? Не справляются?

– На чемпионате мира ВАР одно видит, другое не видит – вообще ничего не понятно, что у них происходит. Я больше смотрю на арбитра, мне ВАР не интересен. Я смотрю с позиции руководителя, почему здесь фол, а это не фол.

– Поступают предложения о введении ВАР-2, который будет следить за работой ВАР.

– А потом введут ВАР-3, который будет следить за ВАР-2. Это все для смеха, конечно.

Резюмируя, то что я увидел на чемпионате мира – это очень странно. Учитывая персональные качества Коллины, в то время когда он обслуживал в качестве арбитра чемпионаты мира и Европы, а также внутренний чемпионат Италии, я вообще ожидал чего-то другого.

Сейчас они отбирают арбитров, которые больше полагаются на ВАР, чем на свою компетенцию. Я бы делал наоборот – ВАР вмешивается в самых крайних случаях, а ключевое лицо: арбитр. И в идеале – чтобы его работа не была заметна.

  • Впервые ВАР тестировался в чемпионате Нидерландов в сезоне-2012/13.
  • В российских турнирах ВАР впервые появился в 2019 году.

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Источник: «Спорт день за днём»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Федотов Игорь Чистяков Артем Кукуян Павел Танашев Инал
Комментарии (25)
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рылы
1782722758
так там и спартака нет, который всё оплачивает)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1782723208
Если ВАР убрать в РПЛ, Зинаиде можно медали вешать перед первым туром...
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BoevStas1
1782723799
Совсем плохой)))Кукуян ха ха)))
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NewLife
1782723952
Правильно ! Там все х...во потому что нас нет, а у нас все збс 😇
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Skull_Boy
1782724084
Это точно и ставить пенальти там, где их не было, а тем более чертить кривые линии
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Литейный 4 (returned)
1782724744
Там нет таких как в нашем чемпионате Свинарня, которую второй десяток лет тащат судьи, а они ерепенятся и выше 6 не поднимаются. Они многолетние лидеры по лояльности судей с огромным отрывом от других команд. Факты многократно подтверждали это. Стыдно за антинародных. Гыгыгы
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БеZуМныЙ
1782725005
У нас Спартак без судей, линий и ВАРа никак.
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evgevg13
1782725035
Без комментариев...
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DMитрий
1782725271
Да уж... Так мастерски умеют брать только у нас!
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ScarlettOgusania
1782726677
с позиции какого руководителя смотрит Федотов матчи, если он давно и ничем не руководит..?😅 зато какие женщины-рефери работают на ЧМ-26, наши по*уяны с карасями позавидовали бы, и местный семеныч одобрям-с...🤣
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