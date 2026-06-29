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Реакция Черданцева на ролик, в котором высмеяли его работу

29 июня, 13:26
9

Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ролик, в котором иронизируют над его работой в матче ЧМ-2026 Норвегия – Франция (1:4).

  • В интернете появилось видео, в котором мужчина на ноутбуке включил эпизод из матча, когда во втором тайме при счете 3:1 в пользу французов Брэдли Барколя прошел по левому флангу и пробил по воротам, но голкипер отразил удар. Черданцев спокойно прокомментировал эпизод, в конце отметив: «Это был хороший забег».
  • После этого мужчина перемотал ролик назад и уже сам эмоционально прокомментировал его с подробным описанием момента.

«Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига в матче равна нулю. Чего орать? А голы Дембеле из первого тайма, когда хоть какой-то футбол был, вы не показали и сразу на конец игры», – написал Черданцев.

«Шутка в моменте родилась, отмотали на 10 секунд назад, и муж повторил. Вообще ничего не закладывали в это, настроение хорошее было. Все слишком серьезно к этому относятся», – ответила Черданцеву пользователь, которая выложила ролик.

  • В том матче голы у Франции забили Усман Дембеле на 7-й, 20-й и 32-й минутах и Десир Дуэ на 90+4-й. У Норвегии отличился Тело Осгор на 21-й.
  • Обе команды после двух туров обеспечили себе выход в плей-офф и определяли в очной встрече, кто займет 1-е место в группе.

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Источник: Спортс''
Чемпионат мира Франция Норвегия Черданцев Георгий
Комментарии (9)
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subbotaspartak
1782730889
Смотрю ЧМ без комментов, плевать на него и подобных
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evgevg13
1782731408
Идет ЧМ. О каком втором составе говорит Чердак?
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САДЫЧОК
1782731743
Чердак не профессионал своего дела, точнее это не его ! В этом матче комментируя говорил, что параллельный матч не важен и не значащий-но именно там решалась 3 я путевка в 1/16! Именно тот матч нужно было показывать!
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Иван Петров 1986
1782732730
Чердак чипсы рекламирует отлично, а все остальное на срач тв и не нужно.
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Good_win_ФКСМ
1782734029
муж чердака за чердаком повторяет, если дословно проанализировать его бред))) совсем плохой чердак с похмелья)))
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vvv123
1782746426
Завидуют, плохая привычка!
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