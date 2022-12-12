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    Генич ушел с матча Хорватия – Бразилия после гола Неймара. Хорваты победили по пенальти

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в качестве зрителя посетил матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия – Бразилия (1:1, 4:2 – по пенальти).

    Генич покинул игру в дополнительное время после гола Неймара на 105-й минуте. Хорваты сравняли счет во втором экстра-тайме и победили в серии пенальти.

    Ранее комментатор также сообщил, что покинул игру Аргентина – Нидерланды при счете 2:0 в пользу аргентинцев. Нидерланды сравняли счет на последних минутах основного времени, но проиграли по пенальти.

    • Генич комментировать ЧМ-2022 больше не будет.
    • Турнир продлится до 18 декабря.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +974

      опус 2 3 минуты назад

      А на какой минуте он в уборную ходил ?

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