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    Генич покинул игру Нидерланды – Аргентина при 0:2. После матча он наградил себя сертификатом ***

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посетил матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) в качестве зрителя.

    Однако журналист, который был на матче с женой Ириной, покинул игру при счете 2:0 в пользу Аргентины.

    «Фейл года. При счете 2:0 «из-за усталости» мы покинули стадион. Футбол меня наказал в очередной раз.

    Главврач подтвердит», – написал Генич в телеграме и приложил фото «Сертификата *** [идиота]».

    • Нидерланды сравняли счет на 90+11 минуте.
    • Генич комментировать ЧМ-2022 больше не будет.
    • Ранее Генич посетил игру 1/4 финала Хорватия – Бразилия.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1095

      Александр52 20 минут назад

      Зачем эта информация здесь ? и мы её читаем? !! Генич имеет право на свободную жизнь и зачем его добивать. Ему и так плохо.

      0
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      Рейтинг: +1130

      ARSteven89 45 минут назад

      Какая ещё усталость? ))) 1/4 финала ЧМ перед глазами!

      2
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