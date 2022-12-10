Генич покинул игру Нидерланды – Аргентина при 0:2. После матча он наградил себя сертификатом ***

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посетил матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) в качестве зрителя.

Однако журналист, который был на матче с женой Ириной, покинул игру при счете 2:0 в пользу Аргентины.

«Фейл года. При счете 2:0 «из-за усталости» мы покинули стадион. Футбол меня наказал в очередной раз.

Главврач подтвердит», – написал Генич в телеграме и приложил фото «Сертификата *** [идиота]».

Нидерланды сравняли счет на 90+11 минуте.

Генич комментировать ЧМ-2022 больше не будет.

Ранее Генич посетил игру 1/4 финала Хорватия – Бразилия.

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