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Неймар помог жертвам землетрясения в Венесуэле

29 июня, 18:43
4

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар пожертвовал крупную сумму денег.

Он отдал около 250 тысяч долларов на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле.

Средства будут использованы для закупки гуманитарки.

  • Вечером 24 июня в Венесуэле произошел редкий сейсмический дублет – два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты.
  • Эпицентр находился у северного побережья страны, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на небольшой глубине, что усилило разрушения.
  • По данным ООН, уже погибло около 1450 человек, более 50 тысяч людей числятся пропавшими без вести.
  • Повреждены жилые дома, дороги, объекты инфраструктуры. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Каракасе и прибрежных районах.

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Источник: Lance
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Сантос Бразилия Неймар
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1782751980
Уважение
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Niklas80
1782752386
Молодчага.
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Император 1
1782763704
Достойный поступок, буду о нём лучшего мнения.
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k611
1782763837
Благородно, помощь точно нужна
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