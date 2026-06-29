Неймар помог жертвам землетрясения в Венесуэле

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар пожертвовал крупную сумму денег.
Он отдал около 250 тысяч долларов на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле.
Средства будут использованы для закупки гуманитарки.
- Вечером 24 июня в Венесуэле произошел редкий сейсмический дублет – два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты.
- Эпицентр находился у северного побережья страны, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на небольшой глубине, что усилило разрушения.
- По данным ООН, уже погибло около 1450 человек, более 50 тысяч людей числятся пропавшими без вести.
- Повреждены жилые дома, дороги, объекты инфраструктуры. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Каракасе и прибрежных районах.
Источник: Lance