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    Семин назвал главную причину поражения Бразилии от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему сборная Бразилии проиграла Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

    • Бразильцы уступили хорватам по пенальти.
    • Последний раз Бразилия выигрывала ЧМ в 2002 году.

    — Где уровень игры, на ваш взгляд, выше? В решающих стадиях чемпионата мира или Лиги чемпионов?

    — Думаю, все же в ЛЧ. Там в командах собраны мировые звезды из всех стран. А тут смотрели на уровень сборной Бразилии до начала чемпионата мира — и казалось, что они чемпионы, да и поначалу самого турнира тоже. Оказалось — нет, у них были проблемы.

    — Пижонство?

    — Да. Футбол не прощает пижонства. Им казалось, что они в легком жанре тех же хорватов пройдут, как на праздник. Нужно было трудиться, а они не совсем трудились. Хоть Неймар и забил красивый гол, он мало работал. Когда вели 1:0, нужно было уделить внимание обороне, а он играл так же, как и до этого.

    А обратный пример — Модрич, который играл на команду, и все хорваты были едины. Они работали в два раза больше на команду, чем бразильцы. Те всю жизнь на этом и горят. Нельзя упускать маленькие детали, расслабляющие команду. Бразильцы упустили эту деталь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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