Фелипе Аугусто дружит с двумя футболистами «Зенита»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто общался с некоторыми игроками петербургской команды перед трансфером из «Трабзонспора».

– На решение повлияло, что здесь достаточно много сильных бразильских футболистов?

– Да, безусловно, когда появились новости об интересе «Зенита», два моих близких друга – Мантуан и Педро, с которыми мы играли вместе в «Коринтиансе», – сразу же написали мне, сказали обязательно приезжать, переходить.

Поэтому, конечно, здорово, когда есть бразильцы в команде и, особенно, когда есть друзья в команде, которые мне помогают адаптироваться гораздо быстрее.