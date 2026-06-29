Фелипе Аугусто дружит с двумя футболистами «Зенита»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто общался с некоторыми игроками петербургской команды перед трансфером из «Трабзонспора».
– На решение повлияло, что здесь достаточно много сильных бразильских футболистов?
– Да, безусловно, когда появились новости об интересе «Зенита», два моих близких друга – Мантуан и Педро, с которыми мы играли вместе в «Коринтиансе», – сразу же написали мне, сказали обязательно приезжать, переходить.
Поэтому, конечно, здорово, когда есть бразильцы в команде и, особенно, когда есть друзья в команде, которые мне помогают адаптироваться гораздо быстрее.
- 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
- Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
- Бразилец будет выступать за «Зенит» под девятым номером.
Источник: сайт «Зенита»