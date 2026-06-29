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  • Винисиус: «Достижения в борьбе с расизмом важнее успехов на футбольном поле»

Винисиус: «Достижения в борьбе с расизмом важнее успехов на футбольном поле»

29 июня, 11:08
7

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор сказал, что его достижения в борьбе с расизмом важнее успехов на футбольном поле.

«Эти достижения за пределами футбольного поля для меня гораздо важнее тех, которых я добиваюсь на поле. Потому что так я могу помочь гораздо большему числу людей.

Конечно, перемены происходят медленно, но главное, чтобы они продолжались и следующее поколение не страдало от этого. У меня есть семилетний брат, и я очень надеюсь, что ему не придется испытывать на себе расизм.

Я хочу добиваться больших успехов на футбольном поле, но при этом продолжать вдохновлять молодых темнокожих ребят, у которых нет такого голоса и возможности быть услышанными, как у меня», – сказал Винисиус.

  • 25-летний футболист с лета 2018 года выступает за «Реал». Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • На ЧМ-2026 Винисиус в 3 матчах забил 4 гола, сделал 1 ассист.

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Источник: Globo
Испания. Примера Чемпионат мира Реал Бразилия Винисиус
Комментарии (7)
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Good_win_ФКСМ
1782722793
а этой обезьяне хоть ссы в глаза - ему лишь бы раздувать выдуманную тему расизма...
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evgevg13
1782725177
И к чему такая супер новость? Перекрасить всех белой краской и нет проблем
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Cleaner
1782727063
Винисиус, не веди себя, КАК МАКАКА, и никакого расизма в твой адрес не будет...(((((((((((((
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Hector вернулся
1782727307
И об этом заявляет расист уголек
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Император 1
1782727699
К тебе не расизм испытывают, дэ бил, ты ведёшь себя, как обезьяна!
Ответить
Из Твери Леха
1782731292
Каким образом он борется с этим?
Ответить
_Sasha_
1783063266
У себя бы боролся, против белого расизма.
Ответить
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