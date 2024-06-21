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Юрий Семин
Юрий Семин
Завершил карьеру
7 февраля 1968 (58)
| Полузащитник
182 см | 76 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Семин прокомментировал переход Смолова в «Краснодар»
2024.06.21 01:45
Семин оценил работу «Зенита» на трансферном рынке
2024.06.16 05:34
10
Семин оценил победу ЦСКА над «Краснодаром»
2023.10.30 09:51
2
Семин назвал лучших тренеров РПЛ после 11 туров чемпионата России
2023.10.15 17:50
1
Тихонов – о возможном увольнении Семина: «Я в недоумении. Видимо, у руководства есть с ним проблемы»
2020.05.12 20:22
3
Геркус: «Кикнадзе предлагал три кандидатуры на замену Семину»
2020.04.02 12:17
10
Семин – о продлении паузы в РПЛ: «Думаю, это правильное решение»
2020.04.02 12:03
Семин: «У «Зенита» сейчас сильнейший состав в РПЛ. У Семака есть маневр для выбора»
2020.02.26 17:21
15
Семин: «Уход Кварацхелии – большая неожиданность. У меня слезы потекли»
2019.07.01 19:16
6
Видео
Семин – о пенальти в игре с «Ростовом»: «Кверквелия не фолил, но раз принято такое решение, то я его принимаю»
2019.04.03 22:13
16
Семин: «Российский футбол – это не Кокорин и Мамаев. Они предали свою профессию»
2018.10.09 23:32
29
В телеграме сообщили, что Ари не сыграет с «Атлетико» из-за конфликта с Семиным
2018.03.15 18:08
16
Вратарь «Локомотива» Гилерме не сыграет в ответном матче против «Атлетико»
2018.03.14 16:59
9
Фото
Семин: «Рад был встретиться с Капелло. Пообщались!»
2018.01.14 18:33
8
Семин — болельщикам «Локомотива»: «Мы с вами знаем, как превосходить ожидания и вопреки всему идти в лидерах с ярлыком «пятое колесо»
2017.12.31 01:18
12
Бышовец назвал Семина лучшим тренером 2017 года
2017.12.27 22:50
4
Семин — о «Ницце»: «Сложный соперник. Мы будем во всеоружии, если хорошо поработаем на сборах»
2017.12.14 20:50
1
Семин: «Просим приемлемых условий для проведения матчей. Нормальные поля, нормальные стадионы – все нормальное!»
2017.11.22 19:39
9
Семин – о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию»
2017.11.19 17:27
32
Семин: «Проигранный «Риеке» матч был полезным для нас»
2017.06.30 22:52
2
Семин – рекордсмен по количеству побед в Кубке России среди тренеров, «Локомотив» сыграет в Лиге Европы и Суперкубе страны
2017.05.02 22:27
7
Семин: «Каждая команда по-своему готовилась к финалу Кубка. «Урал» в Грозном вообще не играл»
2017.05.01 19:46
15
Семина могут дисквалифицировать на три матча
2017.04.27 13:59
16
Семин — о товарищеских матчах: «День можно оценить положительно»
2017.02.18 23:36
2
Семин: «Будьте с нами и «Локомотив» сыграет со «Спартаком» от души»
2016.09.11 11:59
6
«Локомотив»: «Задача Семина на сезон? Минимум – еврокубки»
2016.09.02 10:17
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