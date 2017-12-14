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    • Семин — о «Ницце»: «Сложный соперник. Мы будем во всеоружии, если хорошо поработаем на сборах»

    Семин — о «Ницце»: «Сложный соперник. Мы будем во всеоружии, если хорошо поработаем на сборах»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как команда проведет зимнюю паузу.

    «Первые два сбора «Локомотив» проведет в Испании. Это традиционные места, где раньше уже располагалась команда.

    Также у нас намечены несколько контрольных матчей, но соперников пока не знаем. Вообще нам сейчас нужно хорошо отдохнуть, после чего начать готовиться к Лиге Европы, где нам досталась «Ницца».

    Это действительно сложный соперник, в составе которого играет много хороших футболистов, ранее выступавших в больших клубах. Сейчас главное хорошо провести работу на сборах, и вот тогда мы будем во всеоружии», — сказал Семин.

    Соперником «Локомотива» по 1/16 финала Лиги Европы будет «Ницца». Первые матчи состоятся 15 февраля.

    Источник: Спорт FM

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    14.12.2017 20:50
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    Комментарии (2)
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    XaXatyn
    1513289502
    Хорошей подготовки и конечно же без травм !
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    ologreds
    1694991734
    numo529192
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