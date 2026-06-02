Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»

По итогам завершившихся национальных чемпионатов и Кубков стали известны 45 участников Лиги Европы сезона-2026/27.

Ниже указаны эти команды и стадии, с которых они начнут выступления.

Общий этап. «Борнмут», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» (все – Англия), «Милан», «Ювентус» (оба – Италия), «Реал Сосьедад», «Сельта» (оба – Испания), «Хоффенхайм», «Байер» (оба – Германия), «Марсель», «Ренн» (оба – Франция), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Торренсе» (Португалия).

Раунд плей-офф. «Сент-Труйден» (Бельгия), «Карвина» (Чехия), «Трабзонспор» (Турция), «Лиллестрем» (Норвегия), ОФИ (Греция).

3-й отборочный раунд. «Зальцбург» (Австрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Ягеллония» (Польша).

2-й отборочный раунд. «Твенте» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия), «Андерлехт» (Бельгия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Бешикташ» (Турция), «Тромсе» (Норвегия), ПАОК (Греция), «Мидтьюлланд» (Дания), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Пафос» (Кипр), «Хаммарбю» (Швеция).

1-й отборочный раунд. «Хайдук» (Хорватия), «Войводина» (Сербия), «Динамо К» (Украина), «Ференцварош» (Венгрия), «Университатя Клуж» (Румыния), «Жилина» (Словакия), «Алюминий» (Словения), «ЦСКА София» (Болгария), «Карабах» (Азербайджан), «Дерри Сити» (Ирландия), «Шериф» (Молдова), «Вестри» (Исландия).

По ходу турнира к ним добавится в общей сложности 31 команда из числа вылетевших в отборочных раундах Лиги чемпионов. Всего в турнире выступит 76 клубов.

В отборочных раундах Лиги Европы до раунда плей-офф есть разделение на путь чемпионов и путь лиг и обладателей кубков.

В общем этапе ЛЕ сыграет 36 команд, 13 из которых уже известны. Еще 12 определятся по итогам четырех раундов квалификации, а 11 вылетят из Лиги чемпионов (7 из обоих путей 4-го отборочного раунда ЛЧ и 4 из пути лиг 3-го отборочного раунда ЛЧ).

Еще 20 вылетевших из ЛЧ команд выступят в отборочных раундах ЛЕ (6 добавятся с раунда плей-офф, 14 – с 3-го отборочного раунда).

Матчи отборочных раундов пройдут 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20 и 27 августа. Общий этап стартует 16-17 сентября.

Финал пройдет 26 мая 2027 года во Франкфурте.

Все участники Лиги чемпионов-2026/27

Участники Лиги конференций-2026/27