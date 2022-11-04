- 3 февраля
- 09:59 Урин рассказал, как «Спартак» подкупил вратаря киевского «Динамо», чтобы стать чемпионом СССР 15
- 31 января
- 23:59 Фото «Борнмут» купил украинца Забарного из киевского «Динамо» за 27 миллионов 2
- 12:20 «Борнмут» согласовал переход украинца Забарного. Сумма трансфера – 27 миллионов 2
- 28 января
- 16:52 «Зенит» пригласил на просмотр 18-летнего футболиста. Его выгнали из «Динамо» К, назвав «сыном врага Украины» 19
- 17 января
- 15:56 «Жирона» купила самого дорогого игрока чемпионата Украины 3
- 11:30 Украинец Цыганков перейдет в «Жирону» до конца месяца. Контракт согласован 1
- 14 января
- 18:38 Цыганков перейдет из «Динамо» К в «Жирону» 1
- 9 января
- 11:19 Рианчо: «В киевском «Динамо» я был счастлив, а в «Спартаке» нет» 7
- 4 ноября 2022
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 7 октября 2022
- 08:20 Луческу догнал Венгера по числу матчей в еврокубках. Больше только у одного тренера
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 8 сентября 2022
- 22:29 Фото Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с масками Путина и флагом России
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 4 сентября 2022
- 08:35 Луческу объяснил неудачный старт «Динамо» К в УПЛ
- 08:28 «Динамо» К установило личный антирекорд 1
- 3 сентября 2022
- 18:08 Зе Луиш летом мог перейти в «Динамо» К
- 30 августа 2022
- 08:41 В киевском «Динамо» прокомментировали будущее Луческу. Он намекал на уход из клуба
- 29 августа 2022
- 01:33 Экс-тренер «Зенита» Луческу намекнул на уход из киевского «Динамо» после 0:3 с «Днепром» 1
- 01:12 Маркевич призвал уволить Луческу из киевского «Динамо»: «Тебе 77 лет, хочешь кокнуться на скамье во время матча?!»
- 01:05 УПЛ. Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Днепру»
- 26 августа 2022
- 14:36 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 5
- 07:35 Матч УПЛ «Шахтер» – «Динамо» может состояться в Лондоне 4
- 00:50 Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
- 24 августа 2022
- 08:25 Луческу: «Динамо» К не готово играть на уровне ЛЧ. Мы могли пропустить от «Бенфики» 6-7 голов» 2
- 23 августа 2022
- 23:50 Лига чемпионов. «Бенфика» разгромила «Динамо» К и вышла в групповой этап, украинцы сыграют в Лиге Европы