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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Динамо К
Состав
€ 88 млн
Динамо К - состав команды
Киев
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Сайт:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/
Тренер:
Игорь Костюк
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Нещерет Руслан
Вра
24
€ 3.5 млн
1
Бущан Георгий
Вра
32
€ 2 млн
43
Ольховый Илья
Вра
23
€ 0.175 млн
71
Суркис Вячеслав
Вра
20
€ 0.1 млн
32
Михавко Тарас
Защ
21
€ 10 млн
18
Тымчик Александр
Защ
29
€ 3.5 млн
4
Попов Денис
Защ
27
€ 3 млн
44
Дубинчак Владислав
Защ
28
€ 2.5 млн
2
Вивчаренко Константин
Защ
24
€ 2.5 млн
94
Кедзиора Томаш
Защ
32
€ 2 млн
40
Биловар Кристиан
Защ
25
€ 1.5 млн
66
Тиаре Алиу
Защ
22
€ 1 млн
13
Коробов Максим
Защ
20
€ 0.8 млн
34
Захарченко Владислав
Защ
20
€ 0.7 млн
23
Малиш Навин
Защ
23
€ 0.4 млн
6
Бражко Владимир
Пол
24
€ 10 млн
10
Шапаренко Николай
Пол
27
€ 8 млн
8
Пихаленок Александр
Пол
29
€ 3 млн
39
Герреро Эдуардо
Пол
26
€ 2.5 млн
22
Кабаев Владислав
Пол
31
€ 2.5 млн
29
Буяльский Виталий
Пол
33
€ 2.5 млн
91
Михайленко Николай
Пол
25
€ 2 млн
21
Лонвейк Джастин
Пол
26
€ 0.8 млн
15
Рубчинский Валентин
Пол
24
€ 0.75 млн
5
Сыч Алексей
Пол
25
€ 0.7 млн
11
Пономаренко Матвей
Нап
20
€ 12 млн
9
Волошин Назар
Нап
23
€ 5 млн
70
Редушко Богдан
Нап
19
€ 2 млн
7
Ярмоленко Андрей
Нап
36
€ 1 млн
77
Блэнуцэ Владислав
Нап
24
€ 1 млн
16
Огундана Шола
Нап
21
€ 0.8 млн
99
Pierre Mounguengue
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 10, нападающих: 7
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