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    Динамо - результаты

    Город Киев
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://www.fcdynamo.kiev.ua/
    Стадион НСК «Олимпийский»
    Тренер Мирча Луческу
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    8 тур
    		30 ноября, среда 15:00 Динамо 3:0 Металлист
    15 тур
    		26 ноября, суббота 15:00 Динамо 0:0 Металлист 1925
    14 тур
    		21 ноября, понедельник 15:00 Верес 0:1 Динамо
    1 тур
    		17 ноября, четверг 14:00 Ингулец 1:2 Динамо
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Колос
    12 тур
    		10 ноября, четверг 16:00 Динамо 3:1 Александрия
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 0:3 Динамо
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Кривбасс
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Динамо 1:1 Ворскла
    7 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Шахтер 3:1 Динамо
    6 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Динамо 3:0 Рух
    5 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Минай 0:1 Динамо
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Львов
    3 тур
    		3 сентября, суббота 13:00 Заря 3:2 Динамо
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Динамо 0:3 Днепр-1
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