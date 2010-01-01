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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Динамо К
Результаты
€ 88 млн
Динамо К - результаты матчей
Киев
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Сайт:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/
Тренер:
Игорь Костюк
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Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Украина. Премьер-Лига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Украина. Премьер-Лига. 2013/2014
Турнир четырех. 2013
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Кубок Содружества. 2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Украины. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2008/2009
Кубок Первого Канала. 2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Чемпионат Украины. 2007/2008
14.09 | 15:30
Динамо К
3 : 0
Эпицентр
06.09 | 13:00
Динамо К
0 : 0
ЛНЗ
31.08 | 18:00
Буковина
3 : 0
Динамо К
16.08 | 18:00
Динамо К
2 : 1
Колос
09.08 | 18:00
Верес
1 : 2
Динамо К
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