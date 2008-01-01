Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|8 тур
|30 ноября, среда
|15:00
|Динамо
|3:0
|Металлист
|15 тур
|26 ноября, суббота
|15:00
|Динамо
|0:0
|Металлист 1925
|14 тур
|21 ноября, понедельник
|15:00
|Верес
|0:1
|Динамо
|1 тур
|17 ноября, четверг
|14:00
|Ингулец
|1:2
|Динамо
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Колос
|12 тур
|10 ноября, четверг
|16:00
|Динамо
|3:1
|Александрия
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Черноморец
|0:3
|Динамо
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Кривбасс
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|13:00
|Динамо
|1:1
|Ворскла
|7 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|6 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|3:0
|Рух
|5 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Минай
|0:1
|Динамо
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:0
|Львов
|3 тур
|3 сентября, суббота
|13:00
|Заря
|3:2
|Динамо
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:3
|Днепр-1