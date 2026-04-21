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Расписание матчей
Украина. Кубок
Буковина - Динамо К
Буковина - Динамо К: обзор матча 21 апреля 2026
Буковина
21.04.2026, вторник, 18:00
Украина. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Динамо К
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Статистика матча Буковина - Динамо К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
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Информация о матче
Стадион:
Буковина
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