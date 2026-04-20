«Буковина» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

20 апреля 2026 9:32
Буковина - Динамо К
21 апр. 2026, вторник 18:00 | Украина. Кубок, 1/2 финала
21 апреля в Черновцах состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором местная «Буковина» примет «Динамо» Киев. Встреча обещает стать настоящим украшением турнира: команда Первой лиги, демонстрирующая феноменальную победную серию, бросит вызов гранду украинского футбола.

«Буковина»

Черновицкий клуб подходит к полуфиналу в статусе главной сенсации турнира. Команда выиграла десять последних матчей во всех турнирах и одержала четыре победы подряд в Кубке Украины, включая драматичную серию пенальти против ЛНЗ в четвертьфинале. Атака хозяев впечатляет – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Оборона также заслуживает похвалы: всего 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. «Буковина» на ходу и готова дать бой фавориту.

«Динамо» Киев

Киевский клуб является безоговорочным фаворитом пары, однако текущая форма вызывает определeнные вопросы. Команда уверенно прошла «Ингулец» в четвертьфинале (2:0), но в чемпионате результаты нестабильны – поражения от «Металлиста 1925» (0:1) и «Карпат» (0:1) чередуются с крупными победами. За последние пять матчей «Динамо» забило 10 голов и пропустило 4, что идентично показателям «Буковины». Разница в классе очевидна, но недооценка соперника может стоить дорого.

Факты о командах

«Буковина»

  • Победа в 10 последних матчах во всех турнирах
  • Победа в 4 последних матчах Кубка Украины
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 6 последних матчах подряд

«Динамо» Киев

  • Победа в последнем кубковом матче над «Ингульцом» (2:0)
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Проиграло 2 из 4 последних матчей в УПЛ

Прогноз на матч «Буковина» – «Динамо» Киев

Несмотря на впечатляющую победную серию «Буковины», разница в классе между командами Первой лиги и УПЛ слишком велика. «Динамо» Киев имеет колоссальный опыт кубковых матчей и располагает исполнителями, способными решить исход встречи в одиночку. Однако форма хозяев и фактор домашнего стадиона позволяют рассчитывать на то, что черновчане не уйдут с поля без забитого мяча. Киевляне одержат победу, но лeгкой прогулки не получится.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Победа «Динамо» Киев с форой (-1.5)

Автор: Миронов Николай
Украина. Кубок Динамо К Буковина
Другие прогнозы
20.04.2026
16:45
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
20.04.2026
18:00
3.20
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер - Полесье
Ничья
20.04.2026
20:00
2.15
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп - Кайсериспор
Победа «Газиантепа»
20.04.2026
21:45
1.88
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче - Фиорентина
Обе забьют – да
20.04.2026
22:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Обе забьют – да
21.04.2026
17:30
1.52
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи - Крылья Советов
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
