21 апреля в Черновцах состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором местная «Буковина» примет «Динамо» Киев. Встреча обещает стать настоящим украшением турнира: команда Первой лиги, демонстрирующая феноменальную победную серию, бросит вызов гранду украинского футбола.

«Буковина»

Черновицкий клуб подходит к полуфиналу в статусе главной сенсации турнира. Команда выиграла десять последних матчей во всех турнирах и одержала четыре победы подряд в Кубке Украины, включая драматичную серию пенальти против ЛНЗ в четвертьфинале. Атака хозяев впечатляет – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Оборона также заслуживает похвалы: всего 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. «Буковина» на ходу и готова дать бой фавориту.

«Динамо» Киев

Киевский клуб является безоговорочным фаворитом пары, однако текущая форма вызывает определeнные вопросы. Команда уверенно прошла «Ингулец» в четвертьфинале (2:0), но в чемпионате результаты нестабильны – поражения от «Металлиста 1925» (0:1) и «Карпат» (0:1) чередуются с крупными победами. За последние пять матчей «Динамо» забило 10 голов и пропустило 4, что идентично показателям «Буковины». Разница в классе очевидна, но недооценка соперника может стоить дорого.

Факты о командах

«Буковина»

Победа в 10 последних матчах во всех турнирах

Победа в 4 последних матчах Кубка Украины

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 6 последних матчах подряд

«Динамо» Киев

Победа в последнем кубковом матче над «Ингульцом» (2:0)

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

Проиграло 2 из 4 последних матчей в УПЛ

Прогноз на матч «Буковина» – «Динамо» Киев

Несмотря на впечатляющую победную серию «Буковины», разница в классе между командами Первой лиги и УПЛ слишком велика. «Динамо» Киев имеет колоссальный опыт кубковых матчей и располагает исполнителями, способными решить исход встречи в одиночку. Однако форма хозяев и фактор домашнего стадиона позволяют рассчитывать на то, что черновчане не уйдут с поля без забитого мяча. Киевляне одержат победу, но лeгкой прогулки не получится.

