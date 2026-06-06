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«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42

06 июня 2026 8:37
Сибирь - Калуга
07 июн. 2026, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
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1.42
Победа «Сибири»
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7 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Сибирь» и «Калуга».

«Сибирь»

Новосибирцы занимают 2-е место и находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а атака работает как часы – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре поражение от «Машука-КМВ» (0:2), но до этого была серия побед. Дома «Сибирь» выглядит особенно уверенно: три победы подряд в очных матчах над «Калугой» на своeм поле, причeм в 5 из 6 последних встреч сибиряки забивали сопернику.

«Калуга»

Калужане также идут на 2-м месте (наравне с «Сибирью» по очкам), но их форма вызывает тревогу. Атака практически не работает – всего 0.40 гола в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Оборона при этом держится – 0.80 пропущенных. В прошлом туре сухая ничья с «Иртышом» (0:0). В гостях у «Калуги» традиционные проблемы, особенно против «Сибири».

Факты о командах

«Сибирь»

  • 2-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Денис Покотыло (10)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывают в 7 из 9 матчей
  • Забивают в 7 из 9 матчей
  • 3 победы подряд над «Калугой» дома
  • Забивают «Калуге» в 5 из 6 последних встреч

«Калуга»

  • 2-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Иван Матюшенко (11)
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 0.80 пропущено
  • Атака – 2 гола в 5 матчах
  • Сухая ничья с «Иртышом» (0:0)

Прогноз на матч «Сибирь» – «Калуга»

«Сибирь» находится в отличной форме, особенно дома, где традиционно побеждает «Калугу». Гости переживают кризис в атаке и вряд ли смогут навязать борьбу. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сибири» – коэффициент 1.42
  • Тотал голов меньше 2.5

1.42
Победа «Сибири»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Калуга Сибирь
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07.06.2026
12:00
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