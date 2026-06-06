7 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Сибирь» и «Калуга».

«Сибирь»

Новосибирцы занимают 2-е место и находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а атака работает как часы – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре поражение от «Машука-КМВ» (0:2), но до этого была серия побед. Дома «Сибирь» выглядит особенно уверенно: три победы подряд в очных матчах над «Калугой» на своeм поле, причeм в 5 из 6 последних встреч сибиряки забивали сопернику.

«Калуга»

Калужане также идут на 2-м месте (наравне с «Сибирью» по очкам), но их форма вызывает тревогу. Атака практически не работает – всего 0.40 гола в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Оборона при этом держится – 0.80 пропущенных. В прошлом туре сухая ничья с «Иртышом» (0:0). В гостях у «Калуги» традиционные проблемы, особенно против «Сибири».

Факты о командах

«Сибирь»

2-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Денис Покотыло (10)

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.80 пропущено

Не проигрывают в 7 из 9 матчей

Забивают в 7 из 9 матчей

3 победы подряд над «Калугой» дома

Забивают «Калуге» в 5 из 6 последних встреч

«Калуга»

2-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Иван Матюшенко (11)

За 5 матчей: 0.40 забито, 0.80 пропущено

Атака – 2 гола в 5 матчах

Сухая ничья с «Иртышом» (0:0)

Прогноз на матч «Сибирь» – «Калуга»

«Сибирь» находится в отличной форме, особенно дома, где традиционно побеждает «Калугу». Гости переживают кризис в атаке и вряд ли смогут навязать борьбу. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки