7 июня 2026 года в 16:00 сборные Лихтенштейна и Кипра сыграют в товарищеском матче.
Лихтенштейн
Лихтенштейн – один из главных аутсайдеров мирового футбола. Команда проигрывает в 6 последних домашних матчах и пропускает в 14 из 16 последних игр. Оборона катастрофическая: 2.80 пропущенных в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Атака практически не работает – 0.40 гола за игру (2 гола в 5 матчах). В прошлом матче поражение от Андорры (0:2). Команда выглядит безнадeжно.
Кипр
Кипр – явный фаворит. Команда стабильно забивает – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 2.00 в среднем, причeм киприоты пропускают в 5 последних матчах. В прошлом матче ничья со Словенией (1:1). Гости должны побеждать.
Факты о командах
Лихтенштейн
- За 5 матчей: 0.40 забито, 2.80 пропущено
- 6 домашних поражений подряд
- Пропускают в 14 из 16 матчей
- Поражение от Андорры (0:2)
Кипр
- За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено
- Пропускают в 5 последних матчах
- Ничья со Словенией (1:1)
Прогноз на матч Лихтенштейн – Кипр
Лихтенштейн в ужасной форме, пропускает пачками и не забивает. Кипр стабильно забивает. Гости обязаны побеждать.
Рекомендованные ставки
- Победа Кипра – коэффициент 1.4
- Тотал голов больше 2.5