7 июня 2026 года в 16:00 сборные Лихтенштейна и Кипра сыграют в товарищеском матче.

Лихтенштейн

Лихтенштейн – один из главных аутсайдеров мирового футбола. Команда проигрывает в 6 последних домашних матчах и пропускает в 14 из 16 последних игр. Оборона катастрофическая: 2.80 пропущенных в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Атака практически не работает – 0.40 гола за игру (2 гола в 5 матчах). В прошлом матче поражение от Андорры (0:2). Команда выглядит безнадeжно.

Кипр

Кипр – явный фаворит. Команда стабильно забивает – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 2.00 в среднем, причeм киприоты пропускают в 5 последних матчах. В прошлом матче ничья со Словенией (1:1). Гости должны побеждать.

Факты о командах

Лихтенштейн

За 5 матчей: 0.40 забито, 2.80 пропущено

6 домашних поражений подряд

Пропускают в 14 из 16 матчей

Поражение от Андорры (0:2)

Кипр

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено

Пропускают в 5 последних матчах

Ничья со Словенией (1:1)

Прогноз на матч Лихтенштейн – Кипр

Лихтенштейн в ужасной форме, пропускает пачками и не забивает. Кипр стабильно забивает. Гости обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки