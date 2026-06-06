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Лихтенштейн – Кипр: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4

06 июня 2026 9:24
Лихтенштейн - Кипр
07 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.40
Победа Кипра
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7 июня 2026 года в 16:00 сборные Лихтенштейна и Кипра сыграют в товарищеском матче.

Лихтенштейн

Лихтенштейн – один из главных аутсайдеров мирового футбола. Команда проигрывает в 6 последних домашних матчах и пропускает в 14 из 16 последних игр. Оборона катастрофическая: 2.80 пропущенных в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Атака практически не работает – 0.40 гола за игру (2 гола в 5 матчах). В прошлом матче поражение от Андорры (0:2). Команда выглядит безнадeжно.

Кипр

Кипр – явный фаворит. Команда стабильно забивает – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 2.00 в среднем, причeм киприоты пропускают в 5 последних матчах. В прошлом матче ничья со Словенией (1:1). Гости должны побеждать.

Факты о командах

Лихтенштейн

  • За 5 матчей: 0.40 забито, 2.80 пропущено
  • 6 домашних поражений подряд
  • Пропускают в 14 из 16 матчей
  • Поражение от Андорры (0:2)

Кипр

  • За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Ничья со Словенией (1:1)

Прогноз на матч Лихтенштейн – Кипр

Лихтенштейн в ужасной форме, пропускает пачками и не забивает. Кипр стабильно забивает. Гости обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Победа Кипра – коэффициент 1.4
  • Тотал голов больше 2.5

1.40
Победа Кипра
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Кипр Лихтенштейн
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