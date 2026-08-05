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«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:21
Интер - Вадуц
06 авг. 2026, четверг 18:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.98
Победа «Интер Турку»
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между финским «Интер Турку» и лихтенштейнским «Вадуцем» пройдет 6 августа 2026 года в Турку на стадионе «Веритас-стадион». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме, не проигрывая в 19 из 21 последних матчей и демонстрируя надежную оборону – в среднем 0.60 пропущенного гола за последние пять игр, тогда как гости делают ставку на атаку, забивая в среднем 2.20 гола за тот же отрезок и имея пятиматчевую голевую серию. Встреча оборонительной стабильности финнов против атакующей мощи гостей обещает стать противостоянием двух противоположных стилей. Сможет ли «Интер Турку» использовать фактор домашнего поля и свою организованную защиту, чтобы сдержать атаки соперника и добиться победы, или «Вадуц» продолжит свою голевую серию и преподнесет сюрприз на выезде?

Кто победит в матче

«Интер Турку» подходит к этому матчу с колоссальной уверенностью. Команда не проигрывает в 19 из 21 последних матчей, что говорит о невероятной стабильности и умении добиваться результата. В Лиге Конференций финский клуб также впечатляет: он не проигрывает в четырех последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В последних пяти играх «Интер Турку» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил всего 3 (0.60), что указывает на прагматичный стиль и надежную оборону. В предыдущем раунде финны уверенно прошли «Истанбул» (2:0 дома, 1:1 на выезде), показав характер и умение играть на результат. Домашняя поддержка на «Веритас-стадионе» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что команда редко проигрывает на своем поле. Однако атакующий потенциал хозяев не выглядит выдающимся, и им может не хватить одного гола для победы.

«Вадуц» подходит к матчу с атакующим настроем. Команда забивает в пяти последних матчах, а в последних пяти играх забила 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустила 6 (1.20), что говорит о результативной, но не самой надежной игре. В Лиге Конференций лихтенштейнцы уверенно прошли «Атлетик Эскальдес», разгромив его 4:0 дома и 2:0 на выезде, что демонстрирует их способность доминировать над более слабыми соперниками. Однако в чемпионате Швейцарии «Вадуц» стартовал с двух поражений (от «Санкт-Галлена» 2:3 и от «Лугано» 1:2), что указывает на проблемы в играх с более классными командами. Гости будут стремиться использовать свою атакующую мощь, но их оборона может не выдержать давления организованного соперника, особенно на выезде.

Итоговый вывод: «Интер Турку» является фаворитом благодаря своей феноменальной стабильности, надежной обороне и преимуществу домашнего поля. «Вадуц» опасен своей атакой, но его защита нестабильна, и в гостях против организованного соперника это может стать решающим фактором. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев с сухим счетом, хотя гости имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Интер Турку» находится в более стабильной форме и имеет надежную оборону, тогда как «Вадуц» полагается на атакующую мощь, но регулярно пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что «Интер Турку» не проигрывает в 19 из 21 последних матчей и пропускает менее гола в среднем, а «Вадуц» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, хозяева имеют явное преимущество в оборонительной стабильности.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Интер
2 : 1
06.08.2026
Вадуц
Лига конференций, 3 раунд
Интер
2 : 1
06.08.2026
Вадуц

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
21
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
4
Prosper Ahiabu
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
9
Jasse Tuominen
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
16
Clinton Jephta
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Вадуц
25
Леон Шаффран
ВР
27
Niklas Lang
ЦЗ
5
Лиридон Бериша
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
17
Julian Stark
ЦП
10
Juan Cabrera
ЦП
11
Lutfi Dalipi
ЦП
9
M. Monsberger
ЦФ
14
Mischa Beeli
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
28
Lauri Laine
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
30
Yeboah Amankwah
ЦФ
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
38
Nico Föllmi
ВР
37
Luca Celentano
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Mattia Walker
ЦП
23
Mats Hammerich
ЦП
28
Miloš Cocić
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
18
Daniel Kasper
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
4-2-4
1
2
Ниска
22
21
18
4
17
9
16
10
23
2-1-3-4
25
Шаффран
27
5
Бериша
20
Мак
17
10
11
7
39
Соргич
14
9
9
35
35
9
28
28
27
27
4
19
19
4
18
30
30
18
29
29
11
28
28
11
14
4
Хаслер
4
Хаслер
14
39
Соргич
18
18
39
Соргич
9
19
Джокич
19
Джокич
9
Остались в запасе
Интер
Вадуц
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
Главный тренер
Веса Васара
1
Бенджамин Бюхель
ВР
38
Nico Föllmi
ВР
37
Luca Celentano
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Mattia Walker
ЦП
23
Mats Hammerich
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
38
Nico Föllmi
ВР
37
Luca Celentano
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Mattia Walker
ЦП
23
Mats Hammerich
ЦП
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Алессандро Манджарратти

Прогноз на победителя

Учитывая впечатляющую стабильность «Интер Турку», его надежную оборону и преимущество домашнего поля, а также нестабильную защиту «Вадуца», мы прогнозируем минимальную победу хозяев с сухим счетом. Финский клуб редко проигрывает и умеет добиваться результата, особенно на своем поле, тогда как гости, несмотря на атакующий потенциал, имеют проблемы в обороне, что должно сказаться в выездном матче. Рекомендуем ставку на победу «Интер Турку» с коэффициентом 1.98. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Интер Турку» и «Вадуцем» состоится 6 августа 2026 года в Турку на стадионе «Веритас-стадион» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

1.98
Победа «Интер Турку»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Вадуц Интер
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