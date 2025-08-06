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Команды
Вадуц
€ 1 млн
Вадуц
Вадуц
Стадион:
Райнпарк
Сайт:
http://www.fcvaduz.li
Тренер:
Алессандро Манджарратти
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«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 09:20
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Кержаков – о поиске работы: «Отправлял резюме 30 европейским клубам, ответил один»
2023.04.07 23:50
7
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
2022.09.09 00:20
Впервые в групповом этапе еврокубков сыграет команда из Лихтенштейна
2022.08.26 00:10
Девич: «Завершать карьеру не планирую, жду варианты»
2018.07.20 07:32
3
Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов. Украинец провел за российский клуб шесть матчей
2018.05.07 14:48
17
Фото
Девич – Яромоленко: «Снова будешь возить Коноплянку!»
2017.08.30 09:30
5
Фото
Экс-форвард «Рубина» Девич подписал контракт с клубом из Лихтенштейна
2017.08.07 23:13
9
Миланов: «Вернусь в строй через 4-6 недель»
2016.03.01 07:59
Агент о травме Миланова: «Все обошлось»
2016.02.29 12:45
Миланов получил серьезное повреждение в игре чемпионата Швейцарии
2016.02.28 19:18
2
В составе Лихтенштейна к матчу с Россией готовятся 13 любителей
2015.09.07 09:57
26
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Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
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