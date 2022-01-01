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Вадуц
Состав
€ 1 млн
Вадуц - состав команды
Вадуц
Стадион:
Райнпарк
Сайт:
http://www.fcvaduz.li
Тренер:
Алессандро Манджарратти
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Шаффран Леон
Вра
28
€ 0.4 млн
1
Бюхель Бенджамин
Вра
37
€ 0.05 млн
12
Фосер Габриэль
Вра
24
-
5
Бериша Лиридон
Защ
29
€ 0.3 млн
4
Трабер Ларс
Защ
26
€ 0.15 млн
6
Симани Денис
Защ
34
€ 0.05 млн
3
Гопель Максимилиан
Защ
29
-
29
Malik Sawadogo
Защ
-
27
Niklas Lang
Защ
-
20
Мак Лука
Пол
26
€ 0.5 млн
20
Люхингер Симон
Пол
23
€ 0.1 млн
4
Хаслер Николас
Пол
35
€ 0.05 млн
22
Mischa Eberhard
Пол
-
17
Julian Stark
Пол
-
18
Alessio Hasler
Пол
-
30
Mattia Walker
Пол
-
11
Lutfi Dalipi
Пол
-
10
Juan Cabrera
Пол
-
28
Miloš Cocić
Пол
-
19
Джокич Деян
Нап
25
€ 0.15 млн
39
Соргич Деян
Нап
37
€ 0.1 млн
14
Mischa Beeli
Нап
-
24
Lado Akhalaia
Нап
-
18
Daniel Kasper
Нап
-
7
D. Schwizer
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 10, нападающих: 6
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