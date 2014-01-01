Турниры:
Лига конференций (2022/2023), группа E
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|20:45
|Аполлон
|1:0
|Вадуц
|5 тур
|27 октября, четверг
|19:45
|Вадуц
|1:2
|АЗ Алкмаар
|4 тур
|13 октября, четверг
|22:00
|Вадуц
|1:2
|Днепр-1
|3 тур
|6 октября, четверг
|19:45
|Днепр-1
|2:2
|Вадуц
|2 тур
|15 сентября, четверг
|19:45
|АЗ Алкмаар
|4:1
|Вадуц
|1 тур
|8 сентября, четверг
|22:00
|Вадуц
|0:0
|Аполлон
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|22:00
|Рапид
|0:1
|Вадуц
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|20:00
|Коньяспор
|2:4
|Вадуц
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|21:00
|Вадуц
|1:1
|Копер