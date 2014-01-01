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    Вадуц - результаты

    Город Вадуц
    Дивизион Швейцария-Челлендж-Лига
    Сайт www.fcvaduz.li
    Стадион Райнпарк
    Тренер Алессандро Манджарратти
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), группа E
    6 тур
    		3 ноября, четверг 20:45 Аполлон 1:0 Вадуц
    5 тур
    		27 октября, четверг 19:45 Вадуц 1:2 АЗ Алкмаар
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 Вадуц 1:2 Днепр-1
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 Днепр-1 2:2 Вадуц
    2 тур
    		15 сентября, четверг 19:45 АЗ Алкмаар 4:1 Вадуц
    1 тур
    		8 сентября, четверг 22:00 Вадуц 0:0 Аполлон
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 22:00 Рапид 0:1 Вадуц
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 20:00 Коньяспор 2:4 Вадуц
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 21:00 Вадуц 1:1 Копер
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 21:00 Вадуц 1:1 Рапид
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 21:00 Вадуц 1:1 Коньяспор
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 19:00 Копер 0:1 Вадуц
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