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- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 26 августа 2022
- 00:10 Впервые в групповом этапе еврокубков сыграет команда из Лихтенштейна
- 20 июля 2018
- 07:32 Девич: «Завершать карьеру не планирую, жду варианты» 3
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- 12:45 Агент о травме Миланова: «Все обошлось»
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- 09:57 В составе Лихтенштейна к матчу с Россией готовятся 13 любителей 26