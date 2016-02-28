Миланов получил серьезное повреждение в игре чемпионата Швейцарии

Как информирует болгарский сайт Sportal, хавбек ЦСКА Георгий Миланов, выступающий на правах аренды в «Грассхоппере», получил серьезное повреждение во встрече 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Вадуца» (1:1). Игрок начал матч с первых минут, однако через 20 минут ему пришлось покинуть поле с помощью медперсонала и носилок. Предварительный диагноз весьма неутешителен – разрыв связок.

Напомним, что болгарин будет выступать в швейцарском клубе до окончания текущего сезона, после чего вернется в ЦСКА.