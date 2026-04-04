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Челестини поцеловал игрока ЦСКА после матча

4 апреля, 16:35
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о замене Ивана Облякова по ходу матча 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

Иван Обляков был недоволен заменой. Успели с ним пообщаться после матча?

– Я его обнял и поцеловал.

  • Облякова заменили на Тамерлана Мусаева на 74-й минуте.
  • ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
  • У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Обляков Иван Челестини Фабио
Комментарии (3)
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1775315880
...и оба прослезились...
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balam
1775320880
голубятня
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jerry093
1775321046
бегал с лусиано профита ноль, вообще не понятно что он делал весь матч, если ему места нет в центре, нахер его в нападение ставить
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