Челестини поцеловал игрока ЦСКА после матча

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о замене Ивана Облякова по ходу матча 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).
– Иван Обляков был недоволен заменой. Успели с ним пообщаться после матча?
– Я его обнял и поцеловал.
- Облякова заменили на Тамерлана Мусаева на 74-й минуте.
- ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
- У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.
Источник: «Матч ТВ»