Челестини поцеловал игрока ЦСКА после матча

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о замене Ивана Облякова по ходу матча 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

– Иван Обляков был недоволен заменой. Успели с ним пообщаться после матча?

– Я его обнял и поцеловал.