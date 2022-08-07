- 7 августа 2022
- 09:54 Видео Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника 1
- 12 мая 2022
- 23:24 Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
- 20 марта 2022
- 20:29 Чалов остался в запасе на весь матч впервые после перехода в «Базель» 5
- 11 июля 2018
- 18:49 Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси 6
- 10 апреля 2018
- 15:38 «Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина 8
- 29 января 2018
- 15:13 «Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова 9
- 27 января 2018
- 23:08 Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат 12
- 29 ноября 2017
- 23:16 Митрюшкин получил травму и выбыл до конца года 4
- 31 января 2017
- 19:46 Бывший футболист «Спартака» Чельстрем расторг контракт с «Грассхоппером»
- 27 января 2017
- 19:56 У «Грассхоппера» есть право выкупа Бергстрема по окончании аренды
- 18:42 «Рубин» подтвердил уход Бергстрема в «Грассхоппер»
- 26 января 2017
- 18:47 Агент Бергстрема ничего не знает о переходе защитника в «Грассхоппер»
- 15:23 Бергстрем из «Рубина» перешел в «Грассхоппер» 2
- 20 июня 2016
- 13:27 Фото «Рубин» объявил о трансфере Бауэра 2
- 10:05 «Рубин» подписал защитника «Грассхоппера» Бауэра 1
- 2 июня 2016
- 00:33 «Спартак» интересуется игроком «Грассхоппера» 5
- 29 мая 2016
- 19:51 Миланов: «Я возвращаюсь в ЦСКА, там меня ждут» 2
- 19:12 Чельстрем завершит карьеру в сборной после Евро
- 19 мая 2016
- 20:27 Караваев и Миланов вернутся в ЦСКА по завершении сезона 3
- 12 мая 2016
- 22:48 В Израиле утверждают, что Даббур завтра подпишет контракт с «Ред Буллом» 1
- 11 мая 2016
- 11:20 Агент Миланова: «Георгий вернется в ЦСКА» 7
- 17 апреля 2016
- 19:40 Даббур продолжит карьеру в «Ред Булле» 1
- 11 апреля 2016
- 14:28 «Ред Булл» пытается договориться о переходе Даббура
- 26 марта 2016
- 09:54 Чельстрем: «Я хотел бы перейти в «Галатасарай»
- 17 марта 2016
- 12:08 Даббур встретился со Слуцким в Москве 8
- 13 марта 2016
- 19:16 Кержаков отметился вторым голом в чемпионате Швейцарии 4
- 10 марта 2016
- 19:18 Даббур подтвердил, что близок к переходу в ЦСКА 8