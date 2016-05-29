Миланов: «Я возвращаюсь в ЦСКА, там меня ждут»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов, который провел вторую половину сезона в швейцарском «Грассхоппере», рассказал о своем возвращении в стан армейцев.

«Все время, которое я провел в Швейцарии, я следил за ЦСКА и поддерживал с ними связь. Я рад, что выиграл второе чемпионство с командой. Заберу свою медаль, когда начнется подготовка к сезону.

Я переехал в «Грассхоппер» ради игровой практики, но свое будущее связываю только с ЦСКА. Мой контракт действует еще два года, и в клубе меня ждут. Я возвращаюсь в команду», – приводит слова Миланова Gong.bg.