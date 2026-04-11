Выяснилось ключевое изменение в «Спартаке» при Карседо

Агент Паулу Барбоза рассказал, что изменилось в «Спартаке» после назначения главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Отличия от «Спартака» Станковича сейчас несущественные. Проблемы, которые были у Станковича, находились в области психологии. Сейчас атмосфера в команде получше, а футболисты играют более расслабленно и без стресса.

Стресс был связан с положением Деяна, общественным мнением и результатами москвичей. Всe это отражается на состоянии команды», – сказал Барбоза.