Выяснилось ключевое изменение в «Спартаке» при Карседо

Агент Паулу Барбоза рассказал, что изменилось в «Спартаке» после назначения главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
«Отличия от «Спартака» Станковича сейчас несущественные. Проблемы, которые были у Станковича, находились в области психологии. Сейчас атмосфера в команде получше, а футболисты играют более расслабленно и без стресса.
Стресс был связан с положением Деяна, общественным мнением и результатами москвичей. Всe это отражается на состоянии команды», – сказал Барбоза.
- «Спартак» сыграет с «Ростовом» 12 апреля, матч начнется в 16:30 по московскому времени.
- После 23 туров москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ и набрали 41 очко.
- «Ростов» идет десятым с 25 баллами. Известно, что у команды серьезные финансовые затруднения, клуб с трудом находит деньги на выезды.
Источник: Metaratings