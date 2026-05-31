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Известен клуб, где начнет лето защитник ЦСКА Агапов

31 мая, 15:51

Защитник ЦСКА Илья Агапов присоединится к «Уфе» на первом предсезонном сборе.

Арендное соглашение футболиста с клубом из Первой лиги рассчитано до 30 июня 2026 года, поэтому он пройдет подготовку с командой до конца действующего контракта. Где Агапов продолжит карьеру после истечения аренды, пока неизвестно.

Подготовка команды Омари Тетрадзе, главного тренера «Уфы», начнется 5 июня в Мордовии.

  • В прошедшем сезоне Агапов сыграл за «Уфу» 10 матчей в Первой лиге.
  • Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 500 тысяч евро.
  • По итогам сезона-2025/26 «Уфа» заняла 15-е место, опередив вылетевший «Черноморец» на два очка.

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Источник: Legalbet
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Агапов Илья
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