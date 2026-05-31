Известен клуб, где начнет лето защитник ЦСКА Агапов

Защитник ЦСКА Илья Агапов присоединится к «Уфе» на первом предсезонном сборе.

Арендное соглашение футболиста с клубом из Первой лиги рассчитано до 30 июня 2026 года, поэтому он пройдет подготовку с командой до конца действующего контракта. Где Агапов продолжит карьеру после истечения аренды, пока неизвестно.

Подготовка команды Омари Тетрадзе, главного тренера «Уфы», начнется 5 июня в Мордовии.