Ветеран ЦСКА определил, как поступить с устроившим дебош Агаповым

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил поступок арендованного «Уфой» защитника команды Ильи Агапова.

Сообщалось, что футболист пьяным залез в музыкальную школу и угрожал охраннице.

Его задержали сотрудники Росгвардии – он сутки провел в отделении.

Сам Агапов отрицает дебош.

«Мы не были так разбалованы деньгами, как футболисты сейчас. Мы выпивали, но не хулиганили, приводов в полицию не было. Драки на футбольном поле были, но по пьянке ничего подобного не было. Это не красит человека, тем более когда тебя отдали в аренду, чтобы ты совершенствовался, а вместо этого ты пьяный врываешься в музыкальную школу.

Клуб однозначно должен его оштрафовать, просто не выплатить месячную зарплату. Это будет ему назиданием», – сказал Пономарев.