  Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича

Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича

Сегодня, 19:13

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев вспомнил, как в ноябре уволили главного тренера Деяна Станковича.

– Последние пару месяцев при Станковиче вокруг команды очень шумело. Чуть ли не каждую неделю говорили об отставке. Как было внутри?

– Мы не понимали – впереди правда последний матч или нет? Но думаю, в этом плане сложнее было тренерскому штабу из-за подвешенного состояния, не знаешь, как готовить команду.

Мы старались не обращать внимания [на шум] и добиваться результата в каждом матче.

– Не давила ситуация? Заходишь в интернет – а там сразу эти слухи.

– Нет. У нас так же было и в «Крыльях», когда Витальевича [Игоря Осинькина] чуть ли не после каждого матча убирали. Я просто старался выложиться на максимум, и все.

– Станкович казался отстраненным в какой-то момент. Было видно, что ему тяжело?

– Со стороны, наверное, виднее. Для нас ничего не изменилось. Работали как могли.

– Как он пытался снять напряжение? Тимбилдинги, разговоры с игроками.

– Наверное, просто тренировочным процессом. Потому что во время него ты не думаешь ни о чем.

– Игроков не собирал для разговора?

– Нет.

– Что подумал, когда случилась отставка?

– Был в сборной – узнал из телеграм-каналов. Что подумал? Удивился. У нас тогда было четыре победы в пяти матчах, по-моему. Казалось, хороший ход набрали.

– Что не так пошло по сезону? Твой взгляд.

– Сложно сказать. Если бы провел предыдущий сезон внутри команды, можно было сравнить. А я только полгода отыграл. Конечно, было много неудачных матчей, много удалений в начале сезона, из-за которых проигрывали. Потом, как мне казалось, набирали ход.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Црвена Звезда Дмитриев Игорь Станкович Деян
