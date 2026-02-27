Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рабинер дал прогноз на чемпиона РПЛ

Вчера, 20:39
2

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.

«А считаю фаворитом «Краснодар». Признаюсь, у меня летом были опасения, что первое, долгожданное золото «быков» их расслабит, празднования затянутся. Но нет – команда стала, кажется, еще солиднее и собраннее. Лидеры ничуть не сдали, ни на какую заграницу Сперцян, Кордоба и Ко (по крайней мере, судя по их игре и эффективности) не засматриваются. Мурад Мусаев нашел какие-то психологические рычаги, чтобы заново их мотивировать, а стабильность игровых связей позволяет достигать стабильного же результата.

Не сработало, правда, с трансфером Перрена, ушедшего спустя полгода, – но обойма усилилась Босселли из «Пари НН». Приобретение одно, точечное, и полагаю, что оно даст плоды уже весной. А у самого «Краснодара» – при условии, что никто из его лидеров не получит серьезную травму, поскольку мегаскамейкой команда не обладает, – вижу вполне достаточно оснований, чтобы повторить результат «Рубина» 2008-2009 и выиграть второе золото вслед за первым», – написал Рабинер.

  • «Краснодар» идет в РПЛ 1-м.
  • «Зенит» отстает на очко.
  • «Краснодару» на прошлой неделе исполнилось 18 лет.

Еще по теме:
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1772218811
Бзденит купит очередное чемпионство. Ибо юбилей уже больше нельзя переносить на следующий год. зпрф!
Ответить
PAREVG.
1772226985
Бом.жеклуб. После игры с Балтикой, стало очевидно что если сами не смогут, т о им судьи помогут... Желаю алешеньке, после получения кубка за титул, подняться на крышу лахта- центр, и скинуться оттуда вместе с ним.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Нигматуллин двумя словами отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
01:01
ВидеоМостовой «по-футбольному» разобрал отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
00:25
2
ВидеоСтало известно, будет ли «Балтика» обжаловать отмену гола в ворота «Зенита»
00:17
4
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»
Вчера, 23:57
7
В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:50
8
ВидеоСемак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:39
5
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:17
5
«Балтика» тремя словами охарактеризовала поражение от «Зенита»
Вчера, 22:56
12
ВидеоДивеев прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:44
5
Все новости
Все новости
Тренер «Балтики» – о поражении от «Зенита» с отмененным голом: «Все вместе преподнесли Семаку подарок на день рождения»
00:45
Видео«Зенит» показал, как Семака поздравили в раздевалке с 50-летием
00:09
1
В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:50
8
ВидеоСемак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:39
5
Егоров: «Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня»
Вчера, 23:25
3
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:17
5
Радимов оценил скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:07
3
«Балтика» тремя словами охарактеризовала поражение от «Зенита»
Вчера, 22:56
12
ВидеоДивеев прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:44
5
Генич: «Зенит» взял три очка, а выиграла «Балтика»
Вчера, 22:34
11
Семак повторил достижение Семина, Романцева и Бердыева
Вчера, 22:30
4
ВидеоЛапочкин проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:19
17
Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 22:13
7
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 21:53
29
ФотоГол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии
Вчера, 21:36
83
РПЛ. «Зенит» возобновил сезон победой над «Балтикой» (1:0) и вышел в лидеры в юбилей Семака
Вчера, 21:31
181
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:28
1
ФотоГол «Балтики» в ворота «Зенита» отменили из-за пассивного офсайда
Вчера, 21:19
45
Рабинер дал прогноз на чемпиона РПЛ
Вчера, 20:39
2
1-й тайм матча «Зенит» – «Балтика» вызвал матерную реакцию
Вчера, 20:32
10
«Динамо» может лишиться легионера
Вчера, 20:20
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
Вчера, 20:12
ФотоТалалаев с трибуны смотрит матч «Балтики» с «Зенитом»
Вчера, 20:03
3
Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака
Вчера, 19:37
5
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
Вчера, 19:13
ВидеоГенич выложил самоироничное видео на тему скандала вокруг себя
Вчера, 19:01
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
Вчера, 18:44
4
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
Вчера, 18:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 