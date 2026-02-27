Рабинер дал прогноз на чемпиона РПЛ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.

«А считаю фаворитом «Краснодар». Признаюсь, у меня летом были опасения, что первое, долгожданное золото «быков» их расслабит, празднования затянутся. Но нет – команда стала, кажется, еще солиднее и собраннее. Лидеры ничуть не сдали, ни на какую заграницу Сперцян, Кордоба и Ко (по крайней мере, судя по их игре и эффективности) не засматриваются. Мурад Мусаев нашел какие-то психологические рычаги, чтобы заново их мотивировать, а стабильность игровых связей позволяет достигать стабильного же результата.

Не сработало, правда, с трансфером Перрена, ушедшего спустя полгода, – но обойма усилилась Босселли из «Пари НН». Приобретение одно, точечное, и полагаю, что оно даст плоды уже весной. А у самого «Краснодара» – при условии, что никто из его лидеров не получит серьезную травму, поскольку мегаскамейкой команда не обладает, – вижу вполне достаточно оснований, чтобы повторить результат «Рубина» 2008-2009 и выиграть второе золото вслед за первым», – написал Рабинер.