Глушаков посмеялся над своими лыжными навыками

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков показал, как поучаствовал в лыжной гонке в Москве.
Спортсмен самоиронично отнесся к своим лыжным навыкам, выложив видео в социальной сети.
- Прощальный матч Глушакова состоялся в октябре на «Арене Химки». Футболист по ходу карьеры выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Ахмат».
- Больше всего встреч Денис провел за московский «Спартак». На счету полузащитника 173 матча за красно-белых, 23 забитых мяча и десять результативных передач. С командой спортсмен брал чемпионат России в 2017 году, будучи капитаном.
- За сборную России Глушаков провел 57 встреч, забил пять голов. В составе российской сборной уроженец Миллерово участвовал в чемпионате мира-2014, который прошел в Бразилии.
Источник: «Бомбардир»