Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев планирует учиться в вузе.

– Ты в Екатеринбурге закончил колледж. Будешь поступать в вуз?

– Этим летом, да. Пойду учиться на тренера. Пока не решил где: в Петербурге или Москве.