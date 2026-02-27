Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев планирует учиться в вузе.
– Ты в Екатеринбурге закончил колледж. Будешь поступать в вуз?
– Этим летом, да. Пойду учиться на тренера. Пока не решил где: в Петербурге или Москве.
- Отец Дмитриева Сергей играл за «Зенит».
- «Спартак» купил Дмитриева в 2024 году у «Урала». Сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.
- Сейчас Дмитриев травмирован. Всего футболист провел за московский клуб 23 встречи, забил два гола и сделал шесть результативных передач.
- «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России занимает шестую строчку. Отставание от лидирующей тройки составляет восемь очков.
- Команда под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо возобновит сезон 1 марта гостевым матчем 19-го тура РПЛ против «Сочи».
Источник: Спортс