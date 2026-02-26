Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Теперь ответственность на мне»: 21-летний спартаковец Дмитриев рассказал, как пережил смерть родителей

«Теперь ответственность на мне»: 21-летний спартаковец Дмитриев рассказал, как пережил смерть родителей

Сегодня, 11:21
2

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о личном.

– Меньше, чем через год после смерти отца не стало мамы из-за сердечного приступа.

– Я был в «Урале», ехали в аэропорт – на матч. Позвонил младший брат, который был дома, сказал, что что-то случилось. Он сам вызвал скорую. Когда скорая приехала, мне по телефону сообщили…

Не успел приехать. Только ночью прилетел.

– Когда в 19 такое происходит, как не сломаться?

– Слава богу, у меня очень хорошее окружение. Есть два брата, девушка, ее семья. И команда, которая, конечно, очень-очень помогала. Вот все эти люди помогают тебе как-то держаться, восполнять силы, которые потратил.

– В такие моменты нет мыслей, что жизнь несправедлива?

– Просто больно. К сожалению, это жизнь. И так иногда происходит. Очень грустно, что происходит так рано. Но уже ничего не вернуть, поэтому постепенно привыкаешь к новой реальности.

Первые месяца два было очень тяжело. Потом отвлекался на команду, на сборы. Как говорится, время лечит.

– Оно точно лечит?

– Да. Конечно, и сейчас становится грустно, когда осознаешь, что родителей нет. Вспоминаешь: блин, вот тут я не так сказал, здесь мог иначе поступить.

Но потом все общие моменты, которые у нас были, начинаешь вспоминать с улыбкой. С теплотой. Наткнешься на какое-то фото или пройдешь по месту, где вместе были. Какие-то ситуации всплывают в памяти. Иногда могу к ним обратиться, как-то поблагодарить. Когда на кладбище приезжаю, все время разговариваю.

Чтобы чуть-чуть изнутри что-то вышло.

Когда мамы не стало, пришло понимание, что я должен помогать семье. Что теперь бОльшая ответственность именно на мне. Должен внимательнее следить за младшим братом, теперь я как отец. Должен передавать какой-то опыт, который у меня, конечно, небольшой, но какой есть. Помогать, поддерживать.

Быстрее взрослеешь, когда осознаешь, что теперь все на тебе.

– А младшему брату сколько сейчас?

– 16.

– Как ему помогаешь?

– Перевожу деньги. Так как у него есть опекуны, им тоже перевожу на содержание. Если надо чем-то помочь старшему брату, помогаю. Так как зарплата выросла, возможность есть.

  • Отец Дмитриева Сергей играл за «Зенит».
  • «Спартак» купил Дмитриева в 2024 году у «Урала».
  • Сейчас Дмитриев травмирован.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1772094475
Молодец, что про родных не забывает! Уважение.
Ответить
Интерес
1772095459
...и без ламборгини, так тревожащей душу журналЫстов, обходится, видимо.
Ответить
