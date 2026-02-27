Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности

Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности

Сегодня, 17:39

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил рейтинг самых влиятельных людей российского футбола в 2025 году.

1. Симонян

Никита Палыч – великий человек для советского и российского футбола. Имел счастье быть с ним знакомым. Он всегда старался объединять людей и сделал это со всем нашим не всегда дружным футболом даже своим уходом. Царствие небесное.

2. Орешкин

Максим Станиславович сделал все, чтобы ЦСКА снова был на вершине. Наша задача – туда попасть. Но сделано было им для этого все, что можно было. Буквально примеряя все роли от спортивного директора до финансового. Считаю, что сделать сильный ЦСКА это очень большое влияние на российский футбол. Знаю и о поддержке многих спортивных проектов безотносительно ЦСКА.

3. Галицкий

Сергей Николаич выиграл чемпионство, этим все сказано. Нет смысла перечислять все, что было сделано им – строительство клуба, академии, стадиона. Объяснения вообще не требуются, браво!

4. Гинер

Сразу говорю, чтобы без недопониманий и обид: это мои 12 человек, мой список. Спасибо за доверие Тимуру и коллегам, меня пригласили, чтобы я составил свой список. И у меня не может не быть Евгения Ленноровича. До сих пор его мнение, его слово и одно только появление в коридоре или помещении заставляет всех замолчать и слушать. 20 февраля – 25 лет во главе ЦСКА!

5. Алаев

Это был сложный год, было много непростых ситуаций, можно было неоднократно уйти в негатив. Но Сан Саныч всегда старается оставаться на позитиве, нацелен на объединение, на созидание – считаю это очень важным. Я не хочу включать в рейтинг тех, кто «замарался» или оказал негативное влияние, но хочу отметить тех, кто пытался этого не допустить.

6. Бабаев

Я в футболе со времен динозавров и считаю Роман Юрича лучшим генменеджером нашего футбола. Да, я армеец, но вряд ли со мной кто-то сможет поспорить. И я знаю уровень влияния Бабаева на уровне лиги, его мнение авторитетно среди всех клубов.

7. Гурцкая

Тимур с коллегами сделали, на мой взгляд, главную независимую футбольную площадку страны. Это и крутое шоу, которое я смотрю и сам мог убедиться, когда участвовал, и честное интересное обсуждение. Респект.

8. Николич

Если говорить о влиянии на наш футбол за минувший год, то Марко точно должен быть тут. Победная серия 10+ матчей, трофей и уход, который обсуждается до сих пор. Влияние, как не посмотреть. Марко оставил прекрасные воспоминания, кого-то обидел или расстроил, но это своего рода безусловно явление. Слежу за его успехами в Греции.

9. Воробьев

Андрей Юрьевич, губернатор Московской области. Я старался обойти в своем списке чиновников по двум причинам. Чтобы никого не забыть и не обидеть и потому что банально не могу знать, кто и что конкретно сделал. Тут знаю: Андрей Юрич строит мою Академию в городе Реутов, строит футбольную базу на озере Круглое, каждый август проводит детский турнир для моего фонда. И в том, что я лично знаю, могу быть полностью уверен в его заслугах перед нашим футболом.

10. Брейдо

Я хотел включить сюда вместе с Кириллом и Аню Галлай, но двоих и всю медиакоманду нельзя – правила есть правила. Во-первых, это сериал. Я скептически относился вначале, но по итогам горжусь тем, что Кирилл с Аней сделали. Во-вторых, это матч 20-летия Кубка УЕФА той команды и Дрогба с Нани. Это огромная работа, такого масштаба в России не было. И, а я повторюсь, это мой рейтинг, за вклад ребят и в мои медиа и футболистов. Я как начинающий блогер с 60 тыс подписчиков в ТГ могу теперь быть ближе к болельщикам.

11. Нобель

Долгие годы дружу с Нобелем и радуюсь тому, как он растет, чего достигает. Причем скромно, многие и не знают, в каких вопросах Нобель участвует, кто доверяет его мнению. Ну и конечно конкурентное шоу, первое у нас на рынке – и оно до сих пор держит марку и, так сказать, двигает прогресс.

12. Карпов

Ваня – уникальный персонаж. Был всегда ярким, его можно любить или не любить, но он пашет. У него 150к в телеграме, его мнение так или иначе важно и обсуждаемо для всех в нашем футболе. У него информация, и мы все в нашем футболе его читаем. Трудяга.

Еще по теме:
Защитник ЦСКА обращается к Акинфееву по отчеству 2
Акинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!» 6
Кафанов назвал трех российских вратарей лучшими в мире
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Акинфеев Игорь Гинер Евгений Галицкий Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
19:25
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
19:13
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
18:44
2
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
3
Сезон в России официально возобновился
17:13
6
Все новости
Все новости
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
20:12
ФотоТалалаев с трибуны смотрит матч «Балтики» с «Зенитом»
20:03
Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака
19:37
1
ВидеоГенич выложил самоироничное видео на тему скандала вокруг себя
19:01
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 27 февраля 2026
18:19
9
Смородская прокомментировала «наезд» Тикнизяна на Галактионова
18:18
ВидеоГлушаков посмеялся над своими лыжными навыками
18:09
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности
17:39
Ветеран ЦСКА определил, как поступить с устроившим дебош Агаповым
17:25
Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ
16:56
12
13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей
16:02
13
РПЛ заняла 2-е место в Европе по прочим доходам
15:49
7
Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году
15:44
38
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:43
Где смотреть матч «Локомотив» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:40
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:38
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:36
Стало известно, сколько весит Вера после сборов
15:36
Названы судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона
14:39
10
Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
14:09
8
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
13:49
2
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
13:35
5
Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»
13:23
4
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»
12:50
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 