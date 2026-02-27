Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил рейтинг самых влиятельных людей российского футбола в 2025 году.

1. Симонян

Никита Палыч – великий человек для советского и российского футбола. Имел счастье быть с ним знакомым. Он всегда старался объединять людей и сделал это со всем нашим не всегда дружным футболом даже своим уходом. Царствие небесное.

2. Орешкин

Максим Станиславович сделал все, чтобы ЦСКА снова был на вершине. Наша задача – туда попасть. Но сделано было им для этого все, что можно было. Буквально примеряя все роли от спортивного директора до финансового. Считаю, что сделать сильный ЦСКА это очень большое влияние на российский футбол. Знаю и о поддержке многих спортивных проектов безотносительно ЦСКА.

3. Галицкий

Сергей Николаич выиграл чемпионство, этим все сказано. Нет смысла перечислять все, что было сделано им – строительство клуба, академии, стадиона. Объяснения вообще не требуются, браво!

4. Гинер

Сразу говорю, чтобы без недопониманий и обид: это мои 12 человек, мой список. Спасибо за доверие Тимуру и коллегам, меня пригласили, чтобы я составил свой список. И у меня не может не быть Евгения Ленноровича. До сих пор его мнение, его слово и одно только появление в коридоре или помещении заставляет всех замолчать и слушать. 20 февраля – 25 лет во главе ЦСКА!

5. Алаев

Это был сложный год, было много непростых ситуаций, можно было неоднократно уйти в негатив. Но Сан Саныч всегда старается оставаться на позитиве, нацелен на объединение, на созидание – считаю это очень важным. Я не хочу включать в рейтинг тех, кто «замарался» или оказал негативное влияние, но хочу отметить тех, кто пытался этого не допустить.

6. Бабаев

Я в футболе со времен динозавров и считаю Роман Юрича лучшим генменеджером нашего футбола. Да, я армеец, но вряд ли со мной кто-то сможет поспорить. И я знаю уровень влияния Бабаева на уровне лиги, его мнение авторитетно среди всех клубов.

7. Гурцкая

Тимур с коллегами сделали, на мой взгляд, главную независимую футбольную площадку страны. Это и крутое шоу, которое я смотрю и сам мог убедиться, когда участвовал, и честное интересное обсуждение. Респект.

8. Николич

Если говорить о влиянии на наш футбол за минувший год, то Марко точно должен быть тут. Победная серия 10+ матчей, трофей и уход, который обсуждается до сих пор. Влияние, как не посмотреть. Марко оставил прекрасные воспоминания, кого-то обидел или расстроил, но это своего рода безусловно явление. Слежу за его успехами в Греции.

9. Воробьев

Андрей Юрьевич, губернатор Московской области. Я старался обойти в своем списке чиновников по двум причинам. Чтобы никого не забыть и не обидеть и потому что банально не могу знать, кто и что конкретно сделал. Тут знаю: Андрей Юрич строит мою Академию в городе Реутов, строит футбольную базу на озере Круглое, каждый август проводит детский турнир для моего фонда. И в том, что я лично знаю, могу быть полностью уверен в его заслугах перед нашим футболом.

10. Брейдо

Я хотел включить сюда вместе с Кириллом и Аню Галлай, но двоих и всю медиакоманду нельзя – правила есть правила. Во-первых, это сериал. Я скептически относился вначале, но по итогам горжусь тем, что Кирилл с Аней сделали. Во-вторых, это матч 20-летия Кубка УЕФА той команды и Дрогба с Нани. Это огромная работа, такого масштаба в России не было. И, а я повторюсь, это мой рейтинг, за вклад ребят и в мои медиа и футболистов. Я как начинающий блогер с 60 тыс подписчиков в ТГ могу теперь быть ближе к болельщикам.

11. Нобель

Долгие годы дружу с Нобелем и радуюсь тому, как он растет, чего достигает. Причем скромно, многие и не знают, в каких вопросах Нобель участвует, кто доверяет его мнению. Ну и конечно конкурентное шоу, первое у нас на рынке – и оно до сих пор держит марку и, так сказать, двигает прогресс.

12. Карпов

Ваня – уникальный персонаж. Был всегда ярким, его можно любить или не любить, но он пашет. У него 150к в телеграме, его мнение так или иначе важно и обсуждаемо для всех в нашем футболе. У него информация, и мы все в нашем футболе его читаем. Трудяга.