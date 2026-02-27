Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей

13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей

Сегодня, 16:02
13

Сотрудники МВД России нашли новые эпизоды противоправной деятельности руководителей «Торпедо» и судей.

Ранее сообщалось о 9 обвиняемых рефери. Теперь известно, что их стало 13.

«В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации. Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям.

В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела и работа по выявлению противоправного влияния на результаты спортивных соревнований продолжаются», – написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование ведется следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России во взаимодействии с РФС.

  • Санкция части 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
  • Известно, что обвинения по этой статье были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
  • Ранее сообщалось, что директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем указанного футбольного клуба, предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Торпедо Перезва Максим Сараев Иван Карпов Юрий Егоров Егор Целовальников Владислав Захаров Игорь
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1772198605
Судейский корпус начал колоться? Интересно, до какого уровня дойдёт расследование?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772201041
На этом фоне надо, чтобы все арбитры и чиновник РФС, включая Дюкова и Митрофанова, ДОБРОВОЛЬНО прошли тест на полиграфе на предмет договорняков ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
slavа0508
1772202633
Сажать . взяточников . может другие подумают ...
Ответить
шахта Заполярная
1772204710
Сейчас нервно вздрогнули и закурили левниковы, сухие и им подобные. А вдруг?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1772205857
В кагорте свинарни убыль. Так можно и на 6 месте не удержаться. Гыгыгы
Ответить
ZAITZEFF2011
1772206196
Сажать нужно руководство РПЛ за распил денег. Они и назначают таких судей.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
19:25
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
19:13
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
18:44
2
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
3
Сезон в России официально возобновился
17:13
6
Все новости
Все новости
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
20:12
ФотоТалалаев с трибуны смотрит матч «Балтики» с «Зенитом»
20:03
Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака
19:37
1
ВидеоГенич выложил самоироничное видео на тему скандала вокруг себя
19:01
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 27 февраля 2026
18:19
9
Смородская прокомментировала «наезд» Тикнизяна на Галактионова
18:18
ВидеоГлушаков посмеялся над своими лыжными навыками
18:09
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности
17:39
Ветеран ЦСКА определил, как поступить с устроившим дебош Агаповым
17:25
Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ
16:56
12
13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей
16:02
13
РПЛ заняла 2-е место в Европе по прочим доходам
15:49
7
Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году
15:44
38
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:43
Где смотреть матч «Локомотив» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:40
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:38
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:36
Стало известно, сколько весит Вера после сборов
15:36
Названы судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона
14:39
10
Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
14:09
8
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
13:49
2
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
13:35
5
Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»
13:23
4
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»
12:50
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 