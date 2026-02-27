13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей

Сотрудники МВД России нашли новые эпизоды противоправной деятельности руководителей «Торпедо» и судей.
Ранее сообщалось о 9 обвиняемых рефери. Теперь известно, что их стало 13.
«В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации. Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям.
В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела и работа по выявлению противоправного влияния на результаты спортивных соревнований продолжаются», – написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Расследование ведется следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России во взаимодействии с РФС.
- Санкция части 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
- Известно, что обвинения по этой статье были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
- Ранее сообщалось, что директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем указанного футбольного клуба, предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.