Семак сформулировал смысл жизни

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак знает, в чем смысл жизни.
«Смысл жизни? Это простой вопрос. Он – в вере», – сказал Семак.
- Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Тренер привел команду к шести чемпионским титулам подряд. Гегемония нарушилась в прошлом году, когда трофей достался «Краснодару».
- «Зенит» сейчас занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
- Петербуржцы возобновят сезон чемпионата России в 19:30 по московскому времени домашней встречей против калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Она занимает в турнирной таблице пятое место.
Источник: ТАСС