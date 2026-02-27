Введите ваш ник на сайте
Семак сформулировал смысл жизни

Сегодня, 17:51
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак знает, в чем смысл жизни.

«Смысл жизни? Это простой вопрос. Он – в вере», – сказал Семак.

  • Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Тренер привел команду к шести чемпионским титулам подряд. Гегемония нарушилась в прошлом году, когда трофей достался «Краснодару».
  • «Зенит» сейчас занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
  • Петербуржцы возобновят сезон чемпионата России в 19:30 по московскому времени домашней встречей против калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Она занимает в турнирной таблице пятое место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1772204615
ГРИГОРЯН «Я неоднократно говорил, Семак — это Иисус Христос» Sports 28.03.25
Ответить
САДЫЧОК
1772204905
Хорошо, что у него не в Соболеве.
Ответить
Semenycch
1772205407
Сергей Богданович родом из большой верующей семьи, а его родной брат - Николай является иеромонахом в Антониево-Дымском монастыре под Тихвином.
Ответить
ziborock
1772206030
Вера Семака в Соболева крепка!
Ответить
ZAITZEFF2011
1772206089
Смысл жизни-сиди на деньгах и жди, когда тебя уволят.
Ответить
Fju-2
1772207149
Прошлым летом тоже приобщился к вере - приобрёл футболку с изображением Летающего Макаронного Монстра.
Ответить
Mirak92
1772208920
Кукуха едет, от отсутствия мяса в рационе
Ответить
Skull_Boy
1772211086
Твой смысл жизни быть КАБЛУКом и терпилой
Ответить
  • Читайте нас: 