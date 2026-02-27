Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд

Сегодня, 18:39

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жребий вновь свел в одну пару «Реал» и «Манчестер Сити». Они сыграют между собой в плей-офф Лиги чемпионов шестой год подряд.

  • За эти годы обе команды сумели выиграть Лигу чемпионов.
  • «Реал» в чемпионате Испании занимает второе место. В январе в мадридском клубе состоялась тренерская отставка – Хаби Алонсо сменил бывший футболист команды Альваро Арбелоа. Ему тоже грозило увольнение, если бы клуб не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы занимает в чемпионате Англии второе место, отставая от лидирующего «Арсенала».

Еще по теме:
Опубликована сетка Лиги чемпионов до финала 6
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов 6
Три российских футболиста попали в 1/8 финала еврокубков
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
19:25
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
19:13
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
18:44
2
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
3
Сезон в России официально возобновился
17:13
6
Все новости
Все новости
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
ФотоОпубликована сетка Лиги чемпионов до финала
14:50
6
ФотоРезультаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
14:18
7
Три российских футболиста попали в 1/8 финала еврокубков
01:47
Кафанов оригинально объяснил успехи Сафонова и Хайкина в Лиге чемпионов
00:34
1
Семин оценил перспективы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд
Вчера, 23:59
Заявление «Бенфики» о признании Престианни в расизме
Вчера, 22:46
1
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
Вчера, 21:35
9
Сафонов опубликовал пост про выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 21:13
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 20:43
1
Кафанов оценил игру Сафонова против «Монако» в стыках Лиги чемпионов
Вчера, 18:57
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 18:23
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после стыковых матчей
Вчера, 17:25
2
Осимхен объяснил, почему не праздновал важный гол в ворота «Ювентуса»
Вчера, 15:56
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 15:38
Винисиус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов
Вчера, 14:11
Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ в свой день рождения
Вчера, 12:30
1
ФотоИгроки «ПСЖ» сделали подарок Сафонову после выхода в 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 12:23
4
Два российских футболиста попали в 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 02:00
1
ФотоПредварительные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 01:52
2
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 01:47
2
Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл 3 мяча с «Галатасараем», но дважды пропустил в доптаймах и вылетел
Вчера, 01:37
1
Лига чемпионов. «Реал» снова обыграл «Бенфику» и отправился в 1/8 финала
Вчера, 01:00
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако», но прошел дальше
Вчера, 00:54
3
ФотоИгрок «Боруссии» шипами разбил лоб форварду «Аталанты»
Вчера, 00:27
4
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
25 февраля
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
25 февраля
1
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 7-м матче подряд
25 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 