В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жребий вновь свел в одну пару «Реал» и «Манчестер Сити». Они сыграют между собой в плей-офф Лиги чемпионов шестой год подряд.
- За эти годы обе команды сумели выиграть Лигу чемпионов.
- «Реал» в чемпионате Испании занимает второе место. В январе в мадридском клубе состоялась тренерская отставка – Хаби Алонсо сменил бывший футболист команды Альваро Арбелоа. Ему тоже грозило увольнение, если бы клуб не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы занимает в чемпионате Англии второе место, отставая от лидирующего «Арсенала».
Источник: «Бомбардир»