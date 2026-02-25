Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче

Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче

Сегодня, 22:44
1

«Аталанта» прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Команда из Бергамо уступила 0:2 в первом стыке, но выиграла 4:1 в ответном матче.

Решающим стал гол Лазара Самарджича с пенальти на 98-й минуте.

В 1/8 ЛЧ «Аталанта» встретится либо с «Арсеналом», либо с «Баварией».

Лига чемпионов. 1/16 финала
Аталанта - Боруссия Д - 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Скамакка, 5; 2:0 - Д. Дзаппакоста, 45; 3:0 - М. Пашалич, 57; 3:1 - К. Адейеми, 75; 4:1 - Л. Самарджич, 90+8 (с пенальти).
Удаления: нет - Р. Бенсебаини, 90+7 (вторая ж.к); Н. Шлоттербек, 90+7.
Таблица турнира

Еще по теме:
Фанат «Наполи» получил ножевое ранение от жены во время просмотра матча 2
Где смотреть матч «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: во сколько прямая трансляция: 25 февраля 2026
Серия А. Экс-игрок «Спартака» помог «Аталанте» победить «Наполи»
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Аталанта
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1772049526
Смотрел кто? Че за баталии в конце были?
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Бубнов отреагировал на трудоустройство жены Челестини в ЦСКА
23:30
Болельщики «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова перед матчем ЛЧ
23:11
1
Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче
22:44
1
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
22:29
2
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
21:45
12
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
21:21
3
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
20:37
10
Все новости
Все новости
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 7-м матче подряд
21:58
Престианни резко отреагировал на вердикт УЕФА: «Это позор»
20:00
УЕФА вынес вердикт по апелляции «Бенфики» на отстранение Престианни
18:56
Хайкин – лучший вратарь сезона Лиги чемпионов по важному показателю
17:59
Пономарев отказался хвалить Хайкина: «Потом опять провал и будут хаять его»
17:02
2
Мостовой – о «Буде-Глимт» в 1/8 ЛЧ: «Это лишний раз подтверждает мои слова»
16:18
Семин оценил сенсационный выход «Буде-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ
15:02
Мбаппе пропустит матч «Реал» – «Бенфика»
14:39
Снейдер рассказал о 4000 угроз убийством из-за поддержки Винисиуса
13:26
В Норвегии без ума от Хайкина: «Заслужил место в Зале славы»
11:58
11
Тренер «Буде-Глимт» оценил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
08:40
2
Тренер «Интера» объяснил вылет из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт»
08:19
2
Лига чемпионов. «Карабах» дважды забил в Англии, «Байер» прошел «Олимпиакос»
01:01
1
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина выбил «Интер» с общим счетом 5:2
00:52
10
Лига чемпионов. Норвежский хет-трик помог «Атлетико» пройти «Брюгге» (4:1)
Вчера, 22:39
Арбелоа отреагировал на отстранение Престианни после расистского скандала
Вчера, 17:19
1
«Бенфика» возьмет Престианни на матч с «Реалом»
Вчера, 10:53
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Монако»: во сколько прямая трансляция: 25 февраля 2026
Вчера, 09:57
Где смотреть матч «Ювентус» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 25 февраля 2026
Вчера, 09:54
Где смотреть матч «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: во сколько прямая трансляция: 25 февраля 2026
Вчера, 09:52
Где смотреть матч «Реал» – «Бенфика»: во сколько прямая трансляция: 25 февраля 2026
Вчера, 09:50
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
Вчера, 01:38
2
Микел: «Моуринью допустил огромную ошибку»
Вчера, 00:09
Вердикт УЕФА по Винисиусу и Престианни
23 февраля
11
Где смотреть матч «Байер» – «Олиимпакос»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
23 февраля
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Карабах»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
23 февраля
Где смотреть матч «Интер» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
23 февраля
Где смотреть матч «Атлетико» – «Брюгге»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
23 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 