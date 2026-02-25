Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче

«Аталанта» прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Команда из Бергамо уступила 0:2 в первом стыке, но выиграла 4:1 в ответном матче.
Решающим стал гол Лазара Самарджича с пенальти на 98-й минуте.
В 1/8 ЛЧ «Аталанта» встретится либо с «Арсеналом», либо с «Баварией».
Лига чемпионов. 1/16 финала
Аталанта - Боруссия Д - 4:1 (1:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Д. Скамакка, 5; 2:0 - Д. Дзаппакоста, 45; 3:0 - М. Пашалич, 57; 3:1 - К. Адейеми, 75; 4:1 - Л. Самарджич, 90+8 (с пенальти).
Удаления: нет - Р. Бенсебаини, 90+7 (вторая ж.к); Н. Шлоттербек, 90+7.
Источник: «Бомбардир»