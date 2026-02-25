Лига чемпионов. «Аталанта» выбила «Боруссию», несмотря на поражение 0:2 в первом матче

«Аталанта» прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Команда из Бергамо уступила 0:2 в первом стыке, но выиграла 4:1 в ответном матче.

Решающим стал гол Лазара Самарджича с пенальти на 98-й минуте.

В 1/8 ЛЧ «Аталанта» встретится либо с «Арсеналом», либо с «Баварией».