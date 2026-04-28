Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария»

Александр Мостовой предсказал итог первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

«Даже жалко, что они встречаются не в финале, потому что по уровню это действительно финал. Поэтому ожидания от этой игры максимально высокие, и вряд ли кто-то будет играть осторожно. Думаю, что закрытой игры здесь точно не будет.

Обе команды любят атаковать, у обеих есть исполнители, которые могут решить эпизод. Никто не будет просто держать мяч и играть от обороны, потому что это не их стиль. Будут моменты, давление, скорость и переходы из обороны в атаку. Поэтому рискну поставить на ничью, где-то со счетом 2:2. Такой результат выглядит логичным, учитывая уровень команд и их атакующий потенциал», – сказал Мостовой.