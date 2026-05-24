Поражение «Астон Виллы» может помочь Англии получить 6-ю путевку в Лигу чемпионов

Сегодня станут известны последние 4 клуба, которые напрямую попадут в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.

Сейчас известны 25 из 29 команд: «Барселона», «Бавария», ПСВ, «Арсенал», «Реал», «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Боруссия Д», «Вильярреал», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Ланс», «Галатасарай», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд», «Шахтер», «Бетис», «Славия», «Астон Вилла», «Штутгарт», «Наполи», «Лилль» и «Брюгге».

К ним добавятся 2 клуба, которую попадут в топ-4 чемпионата Италии, помимо «Интера», ставшего чемпионом, и «Наполи», который еще не гарантировал себе 2-е место, но точно не выпадет из первой четверки.

На эти позиции претендуют «Милан», «Рома», «Комо» и «Ювентус».

Еще 2 участника определятся по итогам последнего тура АПЛ.

Если «Астон Вилла» займет 4-е место в чемпионате, то в общий этап попадут 5-я команда Премьер-лиги и португальский «Спортинг».

Если «Астон Вилла» станет 5-й в АПЛ, пропустив на 4-ю строку «Ливерпуль», то в общий этап пройдут мерсисайдцы и команда с 6-го места в Премьер-лиге.

Подопечные Унаи Эмери в 38-м туре чемпионата Англии играют в гостях с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» – дома с «Брентфордом», который сейчас идет 9-м в плотной группе команд.

У «Астон Виллы» сейчас 62 очка при разнице мячей +6, у «красных» – 59 баллов и разница +10.

Англия напрямую делегирует в общий этап Лиги чемпионов команды из топ-4 национального чемпионата. Первые три места уже заняли «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Страна также заработала дополнительное место по результатам выступлений в еврокубках в этом сезоне, плюс «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы.

Подопечные Унаи Эмери в любом случае сыграют в Лиге чемпионов, но по-прежнему влияют на общий расклад.

Если бирмингемцы останутся на 4-й позиции, то пройдут в общий этап ЛЧ и через чемпионат и как обладатели трофея ЛЕ. Тогда место победителя Лиги Европы будет перераспределено. По регламенту, оно достается клубу с самым высоким рейтингом УЕФА, который изначально попал не в общий этап, а в квалификацию ЛЧ. Им и будет «Спортинг».

Соответственно клуб с 5-го места в АПЛ попадет в общий этап по дополнительной путевке Англии. Математические шансы сместить «Ливерпуль» с 5-го места имеет только «Борнмут» (56 очков, разница +4), идущий 6-м.

Если мерсисайдцы в 38-м туре победят, а бирмингемцы проиграют и опустятся в АПЛ на 5-е место, то расклад будет иным. В таком случае «Ливерпуль» выйдет в общий этап Лиги чемпионов с 4-го места в Премьер-лиге, а «Астон Вилла» как победитель Лиги Европы.

При этом у Англии останется и дополнительная путевка, которая перейдет к клубу с 6-го места в чемпионате. Сейчас его занимает «Борнмут», но шансы опередить его еще сохраняет «Брайтон» (53 очка, +9), идущий 7-м.

Отметим, что при смещении «Астон Виллы» на 5-ю позицию в еврокубки попадет клуб даже с 9-го места в АПЛ. Сейчас места с 8-го по 13-е занимают «Челси» (52 очка, разница +7), «Брентфорд» (52, +3), «Сандерленд» (51, -7), «Ньюкасл» (49, 0), «Эвертон» (49, -2), «Фулхэм» (49, -6).