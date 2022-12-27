Унаи Эмери
Тренер
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Эмери
|Команда
|Астон Вилла
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|3 ноября 1971
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Эмери
|Команда
|Астон Вилла
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|3 ноября 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Манчестер Сити
|3 : 1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|18.02.2023
|Астон Вилла
|2 : 4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|25.02.2023
|Эвертон
|0 : 2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|04.03.2023
|Астон Вилла
|1 : 0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|12.03.2023
|Вест Хэм
|1 : 1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Астон Вилла
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Астон Вилла
|1 : 2
|Стивенидж