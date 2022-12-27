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    Унаи Эмери

    Тренер
    Имя Унаи
    Фамилия Эмери
    Команда Астон Вилла
    Гражданство Испания
    Дата рождения 3 ноября 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Манчестер Сити 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 23 тур
    18.02.2023 Астон Вилла 2 : 4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    25.02.2023 Эвертон 0 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    04.03.2023 Астон Вилла 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур
    12.03.2023 Вест Хэм 1 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астон Вилла 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Астон Вилла 1 : 2 Стивенидж
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