Унаи Эмери - статистика
Тренер
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Эмери
|Команда
|Астон Вилла
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|3 ноября 1971
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Эмери
|Команда
|Астон Вилла
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|3 ноября 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Астон Вилла
|3 : 0
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 28 тур
|01.04.2023
|Челси
|0 : 2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|04.04.2023
|Лестер
|1 : 2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|08.04.2023
|Астон Вилла
|2 : 0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Астон Вилла
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Астон Вилла
|1 : 2
|Стивенидж