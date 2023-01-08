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    Унаи Эмери - статистика

    Тренер
    Имя Унаи
    Фамилия Эмери
    Команда Астон Вилла
    Гражданство Испания
    Дата рождения 3 ноября 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Астон Вилла 3 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 28 тур
    01.04.2023 Челси 0 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 29 тур
    04.04.2023 Лестер 1 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 7 тур
    08.04.2023 Астон Вилла 2 : 0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астон Вилла 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Астон Вилла 1 : 2 Стивенидж
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