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Материалы
Унаи Эмери - материалы
Астон Вилла
Испания
3 ноября 1971 (55)
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Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
10.02.2023 13:42
Дзюба и конфликты: Карпин, Манчини, Эмери и даже Малафеев
Много ссор и взаимных претензий.
01.09.2020 16:38
16
Артета взбодрил «Арсенал» (не смотрите не результаты). И – вернул Озила в основу
Вероятно, это последний шанс Месута в топ-лигах.
29.12.2019 20:37
5
Артета – смелое решение «Арсенала». Но с опозданием в полтора года
Могли обойтись без периода с Эмери.
20.12.2019 18:54
15
Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании
Три больших зарубежных клуба – три провала.
29.11.2019 15:36
16
Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене
Игра с «Лестером» может быть решающей.
09.11.2019 13:24
1
Как там «Арсенал» на старте сезона? Да как-то не очень
Проблемы все те же.
16.09.2019 19:39
6
Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера
История одного из лучших легионеров в истории РПЛ.
28.06.2019 14:25
3
У Озила худшее время в карьере: скандалы, деградация и массовая критика за один сезон
О его бесполезности в важных матчах даже перестали шутить.
04.06.2019 12:45
11
Мхитарян не едет на финал ЛЕ из-за политики. Если что, «Арсенал» сможет без него
Армения и Азербайджан ругаются больше ста лет.
21.05.2019 20:37
38
Король решающих матчей против вечного лузера. Эмери и Сарри в финале Лиги Европы
Они уже успели изучить друг друга.
10.05.2019 02:17
10
Моура был щуплым и рос рядом с бандитами. В «ПСЖ» его забраковал Эмери
Теперь он финалист Лиги чемпионов.
09.05.2019 01:46
6
Эмери рвется к четвертой победе в Лиге Европы. Кризиса у «Арсенала» нет
Пережили без истерик, близки к евротриумфу.
03.05.2019 00:45
8
Мама главного юниора «Арсенала» живет на улице, пока он получает 30 тысяч фунтов в неделю
Немного фактов о Эйнсли Мэйтленде-Найлсе.
15.03.2019 13:10
10
В «Арсенале» еще одна тяжелая травма. К клубу есть вопросы
Теперь сломался Бельерин.
24.01.2019 12:35
9
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