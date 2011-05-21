Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Астон Вилла
Унаи Эмери
Новости
Унаи Эмери - новости
Астон Вилла
Испания
3 ноября 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Влиятельные представители «МЮ» хотят видеть в клубе бывшего тренера «Спартака»
3 ноября
2
Фото
«Спартак» поздравил Эмери с 55-летием
3 ноября
2
АПЛ. Экс-тренер «Спартака» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате
24 октября
5
В руководстве «Манчестер Юнайтед» произошел раскол из-за выбора тренера на замену Кэррику
22 октября
4
Реакция Эмери на завершение карьеры Дзюбы
1 октября
4
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
12 августа
6
У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля
28 июля
27
Перес не захотел назначать в «Реал» бывшего тренера «Спартака»
12 июня
4
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
26 мая
Фото
Эмери сделал подарок Гвардиоле перед его последним матчем во главе «Манчестер Сити»
24 мая
Эмери обратился к «Спартаку» перед суперфиналом
23 мая
6
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Дзюба рассказал, почему назвал Эмери «тренеришкой»
4 мая
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
13 апреля
9
Определены самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры АПЛ
2 апреля
1
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
17 марта
17
Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» назначить экс-тренера «Спартака»
13 марта
Дзюба рассказал о встрече с Карседо
12 марта
3
Журавель наложил вето на назначение Эмери в «Реал» и предложил другой вариант
31 января
2
Реакция Мостового на возможное назначение Эмери в «Реал»
29 января
8
Генич прокомментировал интерес «Реала» к Эмери
29 января
4
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
1
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+