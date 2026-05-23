Эмери обратился к «Спартаку» перед суперфиналом

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери пожелал команде удачи перед кубковым суперфиналом против «Краснодара».

Об этом рассказал главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.

– Помните ли вы «Лужники», когда работали в штабе Эмери? Как оцените изменения?

– Давно это было – 14 лет назад. Много воспоминаний осталось. Сейчас стадион реконструировали. Болельщики будут находиться ближе к полю. Два дня назад общались с Эмери. Я его поздравлял. Он счастлив победе. Эмери пожелал нам удачи. Сейчас наша очередь завоевать трофей и порадоваться.