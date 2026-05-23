Эмери обратился к «Спартаку» перед суперфиналом

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери пожелал команде удачи перед кубковым суперфиналом против «Краснодара».
Об этом рассказал главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо.
– Помните ли вы «Лужники», когда работали в штабе Эмери? Как оцените изменения?
– Давно это было – 14 лет назад. Много воспоминаний осталось. Сейчас стадион реконструировали. Болельщики будут находиться ближе к полю. Два дня назад общались с Эмери. Я его поздравлял. Он счастлив победе. Эмери пожелал нам удачи. Сейчас наша очередь завоевать трофей и порадоваться.
- Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
- «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
- «Спартак» не брал Кубок с 2022 года. «Краснодар» никогда не брал этот трофей.
